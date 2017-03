Peña Nieto promulga reforma para reincorporar repatriados a sistema educativo

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó hoy una reforma a la ley educativa que facilitará la convalidación de estudios de aquellos migrantes que regresen de EE.UU. y que pretende dar un "mensaje de unidad, certidumbre y confianza a los mexicanos en el exterior".

El acto, celebrado en la Ciudad de México en el marco de la conmemoración del natalicio de Benito Juárez (1806-1872), supone "rendir homenaje" a quien consideró que "la educación es fundamental para la felicidad social", recordó el mandatario.

La reforma a la Ley General de Educación responde a un proceso que comenzó cuando el Ejecutivo remitió el 1 de febrero una iniciativa preferente al Senado que fue aprobada tanto por esa cámara como posteriormente por los diputados.

De cara al endurecimiento de los controles migratorios por parte del Gobierno estadounidense tras la llegada al poder de Donald Trump, esta reforma facilitará la revalidación de estudios de los retornados, con la disminución de las trabas burocráticas.

Entre otros aspectos, se eliminarán requisitos como las traducciones oficiales y los antecedentes académicos, ejemplificó Peña Nieto.

Asimismo, se facilitará el ingreso de los estudiantes al sistema educativo nacional "bajo un principio de confianza, aun cuando carezcan de documentos académicos o de identidad", para garantizar la movilidad de quienes deciden continuar su enseñanza "desde preescolar hasta la universidad".

Para avanzar en el panorama operativo que se abre tras la promulgación de la reforma, el mandatario dio indicaciones a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para fortalecer el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) en las plazas comunitarias en México y Estados Unidos.

Además, se instalarán módulos en los puntos de repatriación de la frontera norte y el aeropuerto capitalino para difundir la oferta educativa de la SEP y se implementará un programa para aquellos jóvenes que regresen y no dominen el español.

A esto se le suma otro programa para la capacitación y certificación de competencias laborales.

Durante 2016, de los cerca de 220.000 mexicanos repatriados de EE.UU., "el 51 % eran adultos que no habían terminado la educación primaria", el 35 % no había completado la media superior y el 13 % no lo habían hecho con la educación superior.

"Como Gobierno, nuestro compromiso es agilizar la revalidación de estudios que hayan realizado en el extranjero para que concluyan la formación académica y consigan un buen trabajo", expresó el presidente.

Peña Nieto afirmó que 211 años después su nacimiento, Benito Juárez es recordado como un "infatigable promotor de la unidad de la nación" que demostró "el poder emancipador de la educación".

"La mejor forma de enaltecer su legado es hacer realidad su pensamiento" de que en la educación "descansa la libertad y el engrandecimiento de los pueblos", aseveró.

Antes del evento, el presidente, junto con otros funcionarios como el secretario de Educación, Aurelio Nuño, el de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, realizaron una guardia de honor frente al monumento a Benito Juárez, en uno de los patios de Palacio Nacional.