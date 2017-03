EEUU dice que se ausentó de CIDH para no abordar temas bajo litigio judicial

El Gobierno estadounidense justificó hoy su ausencia en dos audiencias de la CIDH sobre las medidas migratorias del presidente Donald Trump por considerar que no sería "apropiado" hablar de esos temas mientras están bajo litigio en los tribunales.

El portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Mark Toner, explicó así en declaraciones a Efe la ausencia de representantes estadounidenses en las audiencias relativas a su país que celebra hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo que vela por los derechos humanos en el continente.

"Estados Unidos tiene un tremendo respeto por el papel que tiene la CIDH a la hora de salvaguardar los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el hemisferio, incluidos los Estados Unidos", aseguró Toner.

"Respetuosamente, no obstante, no es apropiado que Estados Unidos participe en estas audiencias mientras el litigio sobre estos asuntos sigue en curso en las cortes estadounidenses. Estados Unidos informó a la CIDH de su incapacidad para asistir a estas audiencias en particular", agregó el portavoz.

Toner se refería en particular a la audiencia sobre las órdenes ejecutivas de Trump sobre inmigración, seguridad nacional y medioambiente; y a otra dedicada a abarcar las políticas que impiden el acceso al asilo a inmigrantes y refugiados.

Según el portavoz, la CIDH solo pidió la presencia de representantes de EE.UU. en esas "dos audiencias temáticas", aunque también hubo otra sesión, a la que tampoco asistió ningún funcionario gubernamental, para tratar el caso de Isamu Carlos Shibayama, un japonés obligado a dejar Perú y partir hacia EE.UU.

La audiencia sobre las órdenes ejecutivas de Trump era una de las más esperadas del periodo de sesiones y había sido convocada por la propia CIDH, porque está preocupada por su "amplio margen" de aplicación y quiere resolver dudas sobre la nueva política de deportaciones, de seguridad en la frontera, de visados y asilo.

Uno de los miembros de la CIDH, el comisionado Francisco José Eguiguren Praeli, confirmó al inicio de esa audiencia que no iban "a contar con la presencia del Estado, lo que lamentamos".

Esta es la primera vez en "mucho tiempo" que Estados Unidos se ausenta de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según dijo el secretario ejecutivo del organismo, el brasileño Paulo Abrão, a un reducido grupo de medios, entre los que estaba Efe.