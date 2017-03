Experto de ONU pide a Haití "deponer su resistencia" a Comisión de la Verdad

El relator especial sobre los derechos humanos en Haití, Gustavo Gallón, invitó hoy a "deponer su resistencia" los que se niegan a la creación de una Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación sobre los crímenes cometidos en el pasado durante las dictaduras y gobiernos de facto en ese país.

"Sinceramente creo que Haití es una sociedad que no ha ajustado cuentas con su pasado y por consiguiente está atravesada lamentablemente por una gran polarización y una gran desconfianza entre sus habitantes, dado que el Estado les ha fallado en materia de respeto de sus derechos y el reconocimiento de justicia", señaló el colombiano ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

"Creo que una Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación podría ser un tratamiento terapéutico que contribuiría considerablemente a hacer justicia, pero además ayudaría a restañar las heridas y a permitir la generación de unos lazos de confianza en sociedad que le permite ir adelante", sostuvo Gallón.

Por ello, dijo, "invito a los que se opongan a esta idea a que depongan su resistencia".

Recordó que la recomendación original para la creación de una Comisión de la Verdad para juzgar los crímenes cometidos en la época del Gobierno de facto (1991-1994) no es de él, sino que se apoya en una propuesta de 2014 en virtud de la cual se creó una comisión, pero "cuyo desarrollo se truncó".

Esa comisión sugirió el establecimiento de otra comisión para juzgar los crímenes de 1991, a raíz del golpe de Estado ese año que derrocó al primer gobierno de Jean Bertrand Aristide (1991, 1994-1996 y 2001-2004).

Gallón añadió la recomendación de que esa comisión cubra "todos los gobiernos y regímenes desde los años 60 hasta ahora", lo que incluye al exdictador Jean Claude Duvalier (1971 a 1986) y a su padre François (1957 a 1971).

En opinión del experto independiente, puede haber muchas razones por las que no se ha creado la comisión pero aseguró que, salvo la manifestación que hizo hoy el embajador haitiano, Pierre André Dunbar, en la que dice que el Gobierno "ha tomado nota" de la recomendación, no ha escuchado ninguna otra referencia al respecto en sus tres años y medio de mandato.

Gallón señaló además que un ministro de Justicia haitiano le dijo que una comisión así "sería despertar viejos demonios".

"Y alguien me hacía notar que quizás los demonios no están durmiendo. Y probablemente son esos viejos demonios que tienen alguna influencia en autoridades gubernamentales con capacidad de decisión los que han influido para que no haya una respuesta positiva a esta comisión", sostuvo.

El colombiano se refirió asimismo a la decisión del Gobierno haitiano de dar por terminado el mecanismo del experto independiente para el país, del que Gallón es el cuarto desde 1995.

Dunbar explicó que el nuevo Gobierno quiere "reforzar" el Comité Interministerial para los derechos de las personas.

Esta decisión la atribuyó el experto a una "falta de conocimiento real de parte del círculo de algunos de los asesores del presidente que no han podido ver suficientemente las ventajas tanto para el Gobierno como para la sociedad haitiana en su conjunto de mantener el mecanismo del experto independiente".

En su opinión, la situación de los derechos humanos en Haití no ha mejorado lo suficiente como para poder prescindir de este mecanismo que puede ayudar a mejorar la situación.

Fuentes del Consejo explicaron a Efe que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos continuará vigilando la situación de las libertades fundamentales en el país caribeño.