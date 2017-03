La recta final de las elecciones búlgaras, marcada por tensiones con Turquía

Las tensiones con Turquía marcan la recta final de la campaña electoral de las elecciones anticipadas que Bulgaria celebra este domingo, y en las que Ankara intenta influir sobre la votación a favor de un nuevo partido de la minoría turca en el vecino país balcánico.

Sofía, 21 mar (EFE).- Las tensiones con Turquía marcan la recta final de la campaña electoral de las elecciones anticipadas que Bulgaria celebra este domingo, y en las que Ankara intenta influir sobre la votación a favor de un nuevo partido de la minoría turca en el vecino país balcánico.

El presidente búlgaro, Rumen Radev, se reunió este lunes con el fiscal general y con los jefes de los servicios de espionaje, contraespionaje y seguridad, para discutir el proceso electoral y las actividades de Turquía en este proceso, confirmaron hoy a Efe fuentes de la presidencia sin dar más detalles.

Decenas de ultranacionalistas búlgaros bloquearon hoy durante una hora los tres principales pasos fronterizos con Turquía para impedir la entrada al país de búlgaros residentes en el país eurasiático, según informó la emisora Nova TV.

Los miembros de la ultranacionalista alianza "Patriotas Unidos" intenta así impedir la llegada de ciudadanos de doble nacionalidad, búlgara y turca, que acuden con autobuses a Bulgaria para participar en las elecciones.

En su mayoría optan por el Movimiento de Derechos y Libertades (PDS) que, como mayor formación de la minoría turca en Bulgaria, se espera sea la cuarta formación más votada el domingo, con cerca del 8 % del apoyo popular.

Otros darán su sufragio al nuevo partido DOST, escindido del anterior y apoyado expresamente por Ankara, lo que ha desatado la indignación en casi todo el espectro político búlgaro.

La embajadora búlgara ante Turquía se encuentra en Sofía, llamada a consultas la semana pasada por el gobierno interino de Bulgaria.

Aunque no hay explicaciones oficiales sobre las razones de la medida, fuentes del ministerio búlgaro de Exteriores indicaron a Efe que ha habido "interferencias inaceptables" en la campaña electoral.

A principio de mes, Exteriores pidió explicaciones al embajador turco en Bulgaria, Suleyman Gokche, por su aparición en un vídeo de propaganda electoral de DOST.

Además, un alto funcionario turco instó a los búlgaros residentes en Turquía a votar por DOST, que sin embargo tiene escasas posibilidades de superar el umbral del 4 % de los votos.

A pesar de ello, y del relativo peso de los cerca de 700.000 miembros de la minoría turca en Bulgaria, y los cerca de 300.000 búlgaros en Turquía (frente a los más de 6 millones de ciudadanos derecho a voto), el resto del espectro político búlgaro ha reaccionado con indignación a estas actuaciones de Ankara.

Además de los ultranacionalistas, también los dos grandes rivales en las elecciones, el conservador y populista GERB, del ex primer ministro Bojko Borisov, y el partido socialista BSP, liderado por Kornelia Ninova, han condenado las injerencias turcas.

Esta situación se produce en medio de la creciente subida de tono en las tensiones entre Turquía y varios países de la Unión Europea (UE), con la amenaza turca de romper el pacto sobre refugiados.

Eso ha despertado el temor de Bulgaria a un fuerte flujo de inmigrantes en su frontera con Turquía.

Sofía ha pedido a la UE que revise el acuerdo pactado hace un año, para que Bulgaria sea incluida en el mismo como Grecia, es decir, que también los inmigrantes ilegales que llegan a su territorio puedan ser devueltos a Turquía.

De momento, los ultranacionalistas aseguran que permanecerán en los próximos días en los puntos fronterizos de Kapitan Andreevo, Lesovo y Malko Tarnovo, a pesar de que el bloqueo de cualquier vehículo que hicieron hoy allí fue ilegal y fue disuelto por las autoridades.

"No permitiremos que (el presidente turco, Recep Tayyip) Erdogan vote en nuestras elecciones. No permitiremos que gente que no habla búlgaro participe en las elecciones. Basta ya. Ya es hora de poner fin a esta práctica", declaró a Nova TV Angel Dzhambazki, diputado europeo de uno de los tres partidos integrantes da Patriotas Unidos.

Según la emisora, anoche partieron hacia Bulgaria unas 90 personas en autobuses y se espera la llegada de otras 600 en los próximos días, en transportes organizados por las formaciones políticas interesadas.