Comisario europeo advierte a Erdogan de que autoritarismo le aleja de la UE

El comisario de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, Johannes Hahn, denunció hoy "el rumbo cada vez más autoritario" del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y le instó a modificarlo porque le "le aleja" de la Unión Europea.

"Si no cambian rápido su rumbo cada vez será menos realista su adhesión a la UE", afirmó el comisario en una entrevista con el diario alemán "Bild", en el marco de las crecientes tensiones entre Ankara y varios países europeos ante la campaña previa al referéndum organizado por el Gobierno turco para avanzar hacia un sistema presidencialista.

Hahn recordó que la UE ya ha expresado su parecer ante la política de Erdogan, la última vez con motivo precisamente de ese referéndum.

"Teniendo en cuenta los estrictos criterios de adhesión, Turquía desde hace tiempo se mueve cada vez más lejos de la UE", reiteró.

El comisario destaca no obstante que Turquía no es Erdogan y lamenta que las voces sensatas y proeuropeas no puedan expresarse en estos momentos.

La decisión de romper las negociaciones de adhesión, recordó, es responsabilidad de los estados miembros, que en diciembre decidieron no suspenderlas.

"Pero en cualquier momento puede haber una nueva evaluación de la situación ante el desarrollo actual de los acontecimientos. La pelota está en el tejado de los estados miembros", recalcó.

Para resucitar las negociaciones, apuntó Hahn, es necesario que haya avances en el ámbito del estado de derecho, "muy dañado" en el último año.

Destacó en concreto la necesidad de garantizar la independencia de la Justicia y de asegurar un juicio justo a todas las personas suspendidas o encarceladas tras el fallido golpe de estado, incluidos periodistas como el corresponsal del diario alemán "Die Welt" Deniz Yücel, y rechazó también el restablecimiento de la pena de muerte.