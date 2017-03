El presidente de Irlanda destaca el "liderazgo" de Martin McGuinness

El presidente de la República de Irlanda, Michael D. Higgins, destacó hoy el "liderazgo" mostrado durante "momentos difíciles" por el histórico dirigente del Sinn Féin Martin McGuinness, quien ha fallecido a los 66 años de edad.

"El mundo de la política y la gente de esta isla echará de menos su liderazgo, demostrado más claramente durante el difícil proceso de paz", dijo Higgins del ex viceministro principal norirlandés y comandante del Ejército Republicano Irlandés (IRA) durante parte del pasado conflicto.

El presidente irlandés habló de su "compromiso con los valores de la genuina democracia", que honró con su trabajo para "desarrollar las instituciones" de gobierno de poder compartido entre protestantes y católicos en Irlanda del Norte.

"Quiero rendir un homenaje a su inmensa contribución al avance del proceso de paz y reconciliación, una contribución que es justamente reconocida por todas las opiniones", agregó Higgins, quien ostenta un cargo principalmente representativo.

Además, Alastair Campbell, antiguo portavoz de prensa del ex primer ministro laborista británico Tony Blair, afirmó hoy que McGuinness fue un "buen tipo" y señaló que, aunque "algunos no le perdonarán su pasado", sin él "no habría paz" en la provincia.

Campbell participó en la negociaciones que desembocaron en la firma del acuerdo del Viernes Santo (1998), el texto que puso fin a casi cuatro década de conflicto en la provincia británica.

"El hombre que conocí era un gran tipo", escribió Campbell en su cuenta de Twitter.