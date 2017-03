"Selena" cumple 20 años desde su estreno

"Selena", la película que rindió homenaje a la cantante tejana Selena Quintanilla y que lanzó a la fama a Jennifer López, cumple hoy 20 años desde su estreno, convertida en una obra que "mantiene vivo el espíritu" de la artista, según dijo hoy a Efe su director, Gregory Nava.

"Selena fue uno de los mayores talentos que nuestra comunidad ha producido", indicó Nava, que también se encargó de firmar el guión de la historia.

"Su muerte fue una tragedia, pero hoy día sigue siendo una figura icónica, especialmente para las jóvenes latinas que se ven reflejadas en ella. Selena redefinió lo que el talento y la belleza podían ser. Para las jóvenes latinas, Selena es como su princesa. Y la película mantiene vivo su espíritu", agregó.

Producida en 1997, la cinta narra la biografía de la superestrella fallecida dos años antes, cuando todo apuntaba a que sería la primera cantante hispana capaz de captar tanto a su comunidad como a la audiencia en inglés dentro del mercado estadounidense.

Abraham, padre de la cantante, supervisó el proyecto y tuvo control sobre todos los aspectos de la producción.

"Él quería que hiciéramos la mejor película posible y me dio total libertad para contar la historia de forma dramática y poderosa. No interfirió en absoluto. Solo quería que ciertas imágenes no salieran en la película", explicó Nava, en alusión al asesinato de la artista.

La cantante tenía 23 años cuando fue asesinada el 31 de marzo de 1995 por Yolanda Saldívar, entonces presidenta de su club de fans.

"Abraham no quería que se viera sangre. Y yo tampoco. Todos queríamos celebrar su vida", añadió.

Realizado con un presupuesto de 20 millones de dólares, el filme recaudó en su fin de semana de estreno más de 11 millones de dólares y superó los 35 millones de dólares en Estados Unidos, entonces una cifra récord para una película hispana que además sirvió para establecer a López como gran estrella tras lograr su primera nominación a los Globos de Oro.

"Su actuación es una de las mejores actuaciones que se han visto en un 'biopic' musical", declaró Nava.

"Fue rodando esta película cuando Jennifer decidió que quería tener una carrera en la música, por momentos como el de la reacción del público cuando grabábamos la escena del estadio Astrodome de Houston. Me abrazó y llorando me dijo: '¡Quiero hacer esto!'", rememoró.

López, en conversación con el programa Entertainment Tonight, recordó lo que supuso ese papel en su carrera.

"Creo honestamente que Dios me envió ese papel por una razón", explicó la artista, "para aprender de ella y para tenerla siempre como inspiración".

Selena, la que fuera "reina de la música tejana", recibió un homenaje de Hollywood el pasado mes de agosto al desvelarse su figura de cera en el museo Madame Tussauds, y este año el Paseo de la Fama también desvelará una estrella póstuma con su nombre.

Entre los premios que recibió la artista, que lanzó cinco álbumes entre 1989 y 1995 y registró grandes éxitos como "Bidi Bidi Bom Bom", "Como la Flor" y "Dreaming of You", destaca el Grammy estadounidense (al mejor disco de música méxico-estadounidense), 13 premios Billboard Latinos y decenas de premios a la música tejana.