Hot Docs proyectará este año 230 documentales procedentes de 58 países

Hot Docs, el mayor festival de cine documental de Norteamérica, anunció hoy que en su 24 edición, que se celebrará del 27 de abril al 7 de mayo en Toronto, proyectará 230 filmes procedentes de 58 países.

Los organizadores destacaron que 48 % de las películas que se proyectarán están realizadas por mujeres.

Shane Smith, el director de programación de Hot Docs, declaró durante una rueda de prensa celebrada hoy en Toronto que el festival "está comprometido a mostrar aquellos filmes que se enfrentan a tópicos de importancia global: desde medio ambiente a derechos humanos pasando por conflictos internacionales".

El filme que abrirá el festival es "Bee Nation", de Lana Slezic, un documental sobre un grupo de estudiantes aborígenes de una zona rural de Canadá que compiten en el primer campeonato indígena de deletreo de palabras.

En el programa International Spectrum, que es competitivo, los organizadores han incluido "69 Minutes Of 86 Days", sobre el viaje a través de Europa de un niño sirio refugiado de tres años y su familia; "My Life Without Air", sobre un submarinista a pulmón libre, y "A Memory in Khaki", sobre la guerra en Siria.

Hot Docs tiene programados dos documentales de producción española, dos mexicanos, un colombiano y un argentino.

"El otro lado del muro", de Paul Ortiz (España), relata la vida de dos adolescentes hondureños en México que tienen que sacar a su familia adelante tras el encarcelamiento de su madre.

"La Chana", de Lucija Stojevic, es una coproducción entre España, Islandia y Estados Unidos que trata sobre la bailaora flamenca del mismo nombre.

Las dos películas mexicanas son el corto "El mundo en una esquina" de Mariano Rentería, y el largo "Devil's Freedom", de Everardo González, sobre los efectos de la devastadora guerra contra el narcotráfico.

La coproducción entre Estados Unidos y Colombia "A River Below", de Marck Grieco, relata el conflicto entre un activista que quiere salvar delfines de río en el Amazonas y la comunidad que depende de ellos para su subsistencia.

Y la coproducción entre Argentina y Estados Unidos "White Walls Say Nothing", de Johnny Robson y Gates Bradley, muestra el mundo de los grafiteros de Buenos Aires.