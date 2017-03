Andy Montañez aclara que no participará en concierto del Gran Combo de P.Rico

La oficina de representación del cantante Andy Montañez negó hoy que el artista vaya a participar el próximo 27 de mayo en el espectáculo conmemorativo de los 55 años de trayectoria de El Gran Combo de Puerto Rico.

El grupo ofreció hoy una conferencia de prensa en la que se anunció la participación de Montañez junto a Gilberto Santa Rosa y La India en el citado espectáculo.

"Por este medio debo aclarar que hoy en la conferencia de prensa del concierto de El Gran Combo de Puerto Rico se anunció que el cantante Andy Montañez tendría una participación especial en dicho evento", comienza el comunicado enviado por Julio V. Nuñez Comunicaciones, Prensa y Relaciones Públicas.

"Deseamos aclarar que el Sr. Andy Montañez no podrá participar ya que ese fin de semana tiene compromisos en Lima (Perú)", aclara el comunicado.

Por último, indican que Montañez tendrá su concierto bailable "55 Aniversario" en el Sheraton Convention Center de San Juan, el sábado 16 de septiembre 2017, "cuyos detalles serán anunciados oportunamente".

Según se reveló este martes en la conferencia de prensa, la agrupación tocará en el concierto, bautizado "This is it", en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot de San Juan, temas como "Brujería", "Achilipú", "Aguacero", "Compañera mía", "Que me lo den en vida" y "Arroz con habichuela".