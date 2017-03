Gran Combo P.Rico festejará sus 55 años acompañado de Montañez y Santa Rosa

El Gran Combo de Puerto Rico celebrará el próximo 27 de mayo en la isla sus 55 años de trayectoria con un gran espectáculo en el que interpretarán sus grandes éxitos y contarán con la participación de Andy Montañez, Gilberto Santa Rosa y La India.

Liderada por uno de sus fundadores, Rafael Ithier, la agrupación tocará en el concierto, bautizado "This is it", en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot de San Juan temas como "Brujería", "Achilipú", "Aguacero", "Compañera mía", "Que me lo den en vida" y "Arroz con habichuela".

"Para mí, será un acto que quizás no lo celebraríamos, pero los productores nos escogieron y sacrificaron su dinero. Y vamos a hacer lo mejor: tocar lo mejor posible y divertirnos", aseguró hoy Ithier en rueda de prensa, en la que estuvo acompañado de los otros 13 integrantes del grupo.

Fundada el 26 de mayo de 1962, la legendaria orquesta se ha ganado el mote de "La Universidad de la Salsa" por su destacada carrera, en la que ha tenido la oportunidad de presentarse en países como China, Rusia, Japón, así como en otros en Europa y toda América.

Ithier ayudó a fundar el grupo junto al bongosero Roberto Roena y el fenecido saxofonista Eddie "La bala" Pérez, entre otros músicos, después de romper con el grupo de Rafael Cortijo y su Combo, al que pertenecieron durante ocho años y en el que también participó Ismael Rivera, mejor conocido como "El sonero mayor".

De 90 años, Ithier entró en el mundo de la música desde muy pequeño porque su padre Nicolás tenía un grupo de bohemia y su tío Salvador fue guitarrista y segunda voz del Trío Borinquen de Rafael Hernández Marín.

En el primer año de El Gran Combo el grupo produjo su primer álbum, "Menéame los mangos", en el que colaboró el cantante dominicano Joseíto Mateo, para comenzar así una larga historia musical que ha llevado a esta banda a llevar a la salsa por todo el mundo.

"El Gran Combo no es de nosotros, sino de ustedes. Aquí fue que recibimos nuestros primeros aplausos y eso lo llevamos en el corazón. La esencia y el alma grande es el aplauso. Somos unos muchachos que nacimos humildes y accesibles, porque así es que le damos gracias a todos y nos hacen sentir con tanto entusiasmo", agregó Ithier.

"Aparte de tocar bien, tenemos una responsabilidad de que estamos representando la islita que tanto queremos, y hacerlo con dignidad y respeto. Quizás no seremos la mejor orquesta del mundo, pero El Gran Combo ha sido un buen ejemplo, pues muchas orquestas que nacen, a los varios años rompen por indisciplina", resaltó.

Por su parte, el pianista de la orquesta, Willie Sotelo, añadió en la conferencia de prensa que la próxima semana, a través de la versión digital de los diarios de GFR Media -El Nuevo Día, Primera Hora e Índice-, aparecerá un listado de 100 temas para que la gente escoja sus favoritos y que entonces serán tocados en el concierto.

Sotelo agregó que la orquesta sumará a su historial una presentación el próximo 14 de abril en Dubái, donde harán historia al ser la primera orquesta de salsa que actúa en esa ciudad de los Emiratos Árabes Unidos.

Dijo además que la agrupación repetirá por séptimo año seguido en octubre una gira de presentaciones de dos semanas en Europa y que también actuarán en Canadá, Argentina y Estados Unidos.

El concierto de El Gran Combo de Puerto Rico, grupo conocido también como "Los mulatos del sabor" y autores de más de 70 producciones discográficas, lo producirán José "Pepe" Dueño y Rafo Muñiz.

"Créanos, esto será espectacular. Para muchos, El Gran Combo significa excelencia musical en la salsa, pero para otros, como para mí, es una orquesta que tocó en la fiesta de graduación de escuela superior", resaltó Dueño, quien ha producido en la isla conciertos de Elton John, Madonna, Lady Gaga y Usher.

Muñiz, por su parte, destacó que el menú de canciones de El Gran Combo es tan versátil que tiene canciones con todos los temas con los que se identifican los puertorriqueños.