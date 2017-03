Psychotica sustituye a The Dead Daisies en el Azkena Rock de Vitoria

Los norteamericanos Psychotica sustituirán a los australianos The Dead Daisies en el Azkena Rock Festival que se celebrará el 23 y 24 de junio próximos en Vitoria (norte de España).

El grupo australiano de "hard rock" se ha visto obligado a cancelar su concierto debido a una serie de problemas logísticos que les impedían llegar a tiempo para su actuación, según han dado a conocer hoy los organizadores del evento.

En su lugar actuará Psychotica, un grupo de culto por excelencia de la década de los noventa que publicó algunos de los grandes discos de la historia del rock industrial, como "Espina" y "Pandemic".

Su líder, Pat Briggs, es uno de esos pocos grandes artistas que tuvieron la capacidad de influir en otros de la importancia de Marilyn Manson.

El éxito les llegó rápido a estos neoyorquinos e Iggy Pop se los llevó de gira fascinado por su música y sus directos, al igual que Tool, y otros como David Bowie o Dee Dee Ramone fueron grandes fans de este grupo con toques glam y góticos.

Psychotica se une al cartel de la XVI edición del Azkena Rock Festival con Chris Isaak, John Fogerty, Cheap Trick, The Cult, Michael Kiwanuka, Thunder, Hellsingland Underground, The Godfathers, The Shelters, Buck & Evans, Wyoming y los Insolventes, SCR y Los Mambo Jambo.

Completan el cartel The Hellacopters, Union Carbide Productions, Loquillo, The Meteors, Tygers of Pan Tang, Bloodlights, Inglorious, Pat Capocci, Crank County Daredevils, The Soulbreaker Company y Fetitxe, Graveyard y King's X.