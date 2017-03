Muere a los 86 años el escritor Colin Dexter, padre del inspector Morse

El escritor británico Colin Dexter, autor de la célebre serie de novelas de detectives protagonizada por el inspector Morse, murió hoy a los 86 años, informó su editorial en el Reino Unido.

"Con inmensa tristeza, MacMillan anuncia la muerte de Colin Dexter, que falleció en paz en su residencia de Oxford esta mañana", indicó la editorial en un comunicado.

Sus conocidas novelas, que escribió entre 1975 y 1999, adquirieron aún mayor fama al ser adaptadas a una serie de televisión en la que el actor John Thaw daba vida al culto y malhumorado inspector Morse.

Dexter escribió el primer libro de la saga, "Last Bus to Woodsock" ("Último bus a Woodsock"), en 1975, durante unas vacaciones en Gales, y decidió matar a su personaje de ficción casi 25 años después, en la novela "The Remorseful Day".

Antes de alcanzar el éxito literario, el inglés se había dedicado durante trece años a la docencia del latín y el griego.

La editora Maria Rejt, que dirigió la publicación de las últimas novelas de Dexter en MacMillan, resaltó a la BBC que el escritor "inspiró a todos aquellos que trabajaron con él".

"Su lealtad, modestia y humor autocrítico eran muy agradecidos por todos. Tuvo una mente afilada y un corazón enorme, y sus maravillosas novelas e historias permanecerán como el estamento de ambas características", afirmó Rejt.