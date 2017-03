El mexicano Gutiérrez se encontrará con su carro nuevo en plena carrera

El mexicano Esteban Gutiérrez, flamante piloto del equipo chino Techeetah, de la Fórmula E, admitió hoy que solo hasta el 1 de abril, en plena prueba, tomará contacto con su vehículo, cuyas características apenas ha conocido a través del simulador.

"He hecho muchas pruebas en el simulador, me he preparado lo mejor que pude en los entrenamientos que teníamos, no he probado el coche todavía y este domingo será en México la primera vez", dijo.

El debut del mexicano con Techeetah, coincidirá con la disputa, en Ciudad de México de la tercera etapa de la temporada 2016-2017 del campeonato mundial de autos eléctricos.

El expiloto de pruebas de Ferrari admitió que llegará en desventaja frente a los demás corredores por no haber cumplido un solo entrenamiento en pista, pero recordó que su automóvil fue uno de los mejores en el EPrix de Buenos Aires, disputado el 18 de febrero.

"Ellos conocen muy bien al coche y para mí es totalmente otro concepto. Entre mis expectativas están adaptarme los más rápido posible y ofrecer mi mejor esfuerzo para logra el mejor resultado posible, será un reto adaptarme al auto", explicó.

Gutiérrez, de 25 años, anunció que su contrato con Techeetah le permitirá correr, después de la cita en México, las ocho carreras restantes de la temporada.

Durante una conferencia de prensa en la capital mexicana, explicó que su compañero de equipo, el francés Jean Eric Vergne, le ha dicho que la Fórmula E es una categoría en la que los vehículos exigen más del piloto.

"Un buen resultado en la carrera no es solo en relación al piloto que sea más rápido sino al que mejor lleva la estrategia y que más inteligentemente gasta su energía", añadió.

Admitió que al cumplirse el mismo sábado la prueba de clasificación y la carrera, deberá llenarse de paciencia para buscar un buen resultado en una categoría en la que no tiene experiencia y es muy diferente de la Fórmula Uno, de la que proviene.