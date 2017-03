Jorge Valdivia se ilusiona con tener minutos de juego ante Argentina

El mediapunta chileno Jorge Valdivia se mostró hoy ilusionado con la posibilidad de sumar minutos de juego el jueves en el duelo frente a Argentina, después de permanecer lejos de la selección de Chile en los últimos partidos.

"Quizás el entrenador no me pone del minuto uno y tengo que estar bien físicamente por diez minutos, no necesariamente los noventa", manifestó Valdivia, quien dijo estar dispuesto a "jugar cinco minutos", si así lo dispusiera el entrenador.

"Si me toca jugar cinco minutos, espero estar bien y ser decisivo", declaró Valdivia en rueda de prensa.

Valdivia, que milita en el Al-Wahda de Emiratos Árabes, no ha logrado consolidarse en la Roja desde la llegada del entrenador argentino Juan Antonio Pizzi.

El futbolista no fue llamado a la Copa América que Chile ganó en junio del año pasado, y fue convocado en octubre a los partidos clasificatorios para Rusia 2018 contra Ecuador y Perú, pero no pudo jugar por problemas musculares.

Pese a ello, Valdivia dijo que se siente "cómodo" e "importante" con Pizzi y espera tener minutos frente a Argentina, el jueves en Buenos Aires, o contra Venezuela dentro de una semana en Santiago.

"Uno trabaja para estar bien no solo noventa minutos. Entreno para jugar lo que el entrenador me pida", dijo Valdivia, quien lamentó que siempre se ponga en duda su estado físico por jugar en una liga poco competitiva.

"Siempre que vengo a la selección se cuestiona el tema físico. Cuando estuve en Brasil también pasó lo mismo. No le veo mayor importancia en la liga que esté", dijo el jugador, quien explicó que en Emiratos Árabes complementa los entrenamientos con sesiones con un preparador físico.

Sobre el duelo ante Argentina, Valdivia admitió que Chile ha reducido ya la brecha que lo separaba de grandes potencias, como demuestran las dos ediciones seguidas de la Copa América ganadas.

Recordó que la Albiceleste es un rival peligroso que ya los superó en el choque de las eliminatorias disputado en Santiago.

Otro futbolista de la Roja que tiene esperanzas de jugar en Buenos Aires es Carlos Carmona, que se ve capacitado para ayudar en el centro del campo ante las bajas de Arturo Vidal, que está sancionado, y del lesionado Marcelo Díaz.

"Son bajas importantes pero dentro de los nominados hay jugadores para reemplazarlos. Vamos a ver qué pasa con las opciones que esta viendo el entrenador", dijo Carmona, del Atlanta United de EE.UU., a los periodistas.

La selección cumplió hoy una nueva jornada de entrenamientos y lo hizo con toda la plantilla tras el arribo al país del capitán Claudio Bravo, el ariete Fabián Orellana y Arturo Vidal.

Este miércoles el equipo se entrenará por la mañana y por la tarde viajará a Buenos Aires.