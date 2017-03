Ceferin: "Solo dos o tres países de Europa podrían organizar Mundial de 48"

El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, señaló que "solo dos o tres países europeos" podrían organizar un Mundial de 48 equipos en 2026, en el que Europa pedirá 16 representantes a la FIFA, después de que ésta acordara ampliar el número de selecciones participantes.

"Cuarenta y ocho es un número muy amplio y va a ser interesante. Creo que puede haber dos países o tres en Europa, no más. Ninguno de África, puede que China y puede que Estados Unidos", indicó el presidente de la UEFA, que desde que se aumentó de 32 a 48 la cifra de equipos mundialistas respaldó la decisión de la FIFA.

La fase inicial del proceso de candidaturas a 2026, que empezó en mayo de 2016 y se prolongará hasta mayo de 2017, está dedicada a la estrategia y las consultas de las candidaturas fundamentalmente sobre cuestiones como la inclusión en ellas de los requisitos relativos a los derechos humanos, la sostenibilidad de la competición y la protección medioambiental

Este periodo abarca también la exclusión de aquellos candidatos que incumplan los requisitos técnicos, así como la posibilidad de que haya candidaturas conjuntas. Estados Unidos es uno de los países que podría optar a la organización de la competición, que ya acogió en 1994.

Ceferin expresó estas opiniones tras una visita a la Federación de la República Checa y horas antes de participar mañana en Estoril en una nueva edición de "Football Talks", foro organizado por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), que el viernes 24 clausurará el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino.

La Eurocopa y el formato de la Liga de Campeones, tras los cambios aprobados para ésta que garantizan cuatro plazas directas para las cuatro ligas más importantes, fueron también objeto de análisis por parte de Zeferin, quien descartó la creación de otras competiciones.

"Cualquier superliga y cualquier liga cerrada está fuera de los pensamientos de UEFA. Nuestro plan es que el formato y la lista de acceso no se cambie más", señaló, y opinó que las federaciones y los clubes no fueron informados en el pasado de forma adecuada sobre estos cambios.

El presidente recordó que los cinco grandes países del fútbol generan el 86 por ciento de los beneficios de este deporte y obtienen el 60 por ciento, por lo que "no fue fácil para el liderazgo de UEFA antes de mis elecciones". "Fue bastante presión", añadió, en alusión a las votaciones del 14 de septiembre cuando fue elegido al derrotar al holandés Michael van Praag.

Ceferin consideró también que 24 "es el número correcto" de equipos participantes en la Eurocopa, cifra que ya se empleó en la del pasado verano en Francia, que "fue una buena competición, con muchas pequeñas naciones que lo hicieron bien y generó el mayor beneficio para la UEFA".

Ante la próxima edición que se disputará en 2020 en varios países europeos, para conmemorar el 60 aniversario de la competición, el presidente de la UEFA aseguró que mientras él siga en el cargo no volverá a organizarse de esa forma ya que "no es un trabajo fácil para la UEFA". "Dos países y no más", concluyó.