Voy a darlo todo por el equipo: Pedro tras su regreso a la Selección española

Pedro Rodríguez, delantero español del Chelsea, enfoca con ilusión una nueva etapa en la selección con el llamado de Julen Lopetegui tras un final polémico con Vicente del Bosque, que desea olvidar para mostrar sus ganas "de defender la camiseta de España una vez más".

Era la víspera del partido ante Croacia en la Eurocopa 2016 cuando Pedro dejó unas declaraciones que causaron revuelo. "Tenía otra expectativa cuando llegué. Si no veo continuidad tampoco merece la pena seguir viniendo para hacer grupo", dijo. Jugó unos minutos el día de la eliminación ante Italia en Saint Denis y desde entonces han pasado nueve meses sin su presencia en la roja.

"Todo queda atrás y me sirve para aprender en mi carrera tras lo que dije. Estoy con muchas ganas de volver. Sé que es muy complicado estar aquí porque hay muchos jugadores para elegir. Estoy contento y con ganas, feliz de volver después de un tiempo. Ojalá pueda aprovechar esta oportunidad de ser uno más y, si tengo la oportunidad del míster, aportar para el equipo como he hecho siempre", manifestó.

Y quiso zanjar lo que dijo dejando claro que no se expresó bien "Estoy contento de estar aquí, aquello de los roles ya pasó. A pesar de lo que se habló, se malinterpretó un poco porque con Vicente hubo muchas convocatorias en las que no jugué, partidos que salía desde el banquillo con pocos minutos y nunca dije nada. Lo he dejado pasar, quedó atrás y ahora estoy feliz, con muchas ganas de poder defender la camiseta y este escudo una vez más. Lo voy a intentar aprovechar y disfrutar el reencuentro con amigos".

Centrado ya en la nueva etapa de la selección española con Julen Lopetegui al mando, Pedro desea reivindicarse y trasladar el rendimiento que está dando en el Chelsea.

"Es una nueva oportunidad para mí, un nuevo reto. Viendo como funciona el míster, la idea que tiene de juego y cómo quiere presionar a los rivales es otra experiencia para mi carrera. Estoy contento de reencontrarme con jugadores y viviendo un momento especial también en mi club, donde estamos haciendo buena temporada".

"Ahora estoy entrando en el grupo, viendo la manera que tiene de jugar. Estoy para lo que decida Julen, trabajar al cien por cien para los compañeros y aprovechar la oportunidad que me pueda dar si confía en mi", añadió.

El partido ante Israel, que el viernes disputa en Gijón la selección española, es el objetivo principal de un grupo que es consciente de la importancia vital de los puntos para ser primero de grupo y conseguir el pase directo al Mundial 2018.

"Israel es un gran equipo, un rival muy fuerte que tiene jugadores de una técnica alta. Va a ser un partido muy difícil para nosotros", avisó.