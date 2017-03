Marc Márquez: "La primera carrera de la temporada siempre es especial"

El piloto del equipo Repsol Honda Marc Márquez afronta de forma "especial" el inicio del campeonato del mundo, cuya primera carrera se celebra el próximo 26 de marzo en el Circuito Internacional de Losail, en Catar.

"La primera carrera de la temporada siempre es especial porque estás un poco más nervioso de lo normal", confesó Márquez en declaraciones difundidas por el propio equipo Repsol Honda.

El tres veces campeón del mundo en la categoría de MotoGP espera estar en las primeras posiciones. "Empezamos este campeonato mejor que el anterior pero no quiere decir que los resultados tengan que ser mejores. Intentaremos gestionarlo bien desde el principio este jueves", añadió.

"La pista de Catar es también una de las más peculiares del calendario y uno de los factores a tener en cuenta es la arena", explicó Márquez sobre el circuito de Losail, en el que tiene sensaciones encontradas.

"Quizás no es una de los mejores circuitos para mi estilo de pilotaje, pero me gusta. Me lo paso bien. Siempre he hecho buenas carreras", concluyó Marc Márquez. EFE.