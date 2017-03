Tabárez dice que buscará limitar "las grandes cualidades de ataque" de Brasil

Uruguay buscará limitar "las grandes cualidades de ataque" que tiene Brasil, dijo hoy el seleccionador Óscar Washington Tabárez tras el primer entrenamiento de la Celeste para el partido de este jueves.

Tabárez expresó que contra Brasil será "muy difícil" pero destacó que no existe un partido "más motivante".

Avisó que su equipo irá con una actitud "acorde a la importancia del partido".

El 'Maestro' admitió que marcar a Neymar será "un trabajo colectivo", aunque no podrán perder de vista al resto del equipo por la talla de cada una de sus individualidades.

"A nosotros no nos cambia el potencial de Brasil, en el partido puede hacer muchas cosas pero no puede hacer nada contra la fuerza psicológica que podamos llevar, contra no rendirnos y superar las dificultades y para nosotros eso es muy importante", subrayó.

Destacó la confianza que le genera la fortaleza de su plantel y la capacidad que tuvo a lo largo de los años de conseguir cosas importantes "cuando todo estaba perdido".

"Si un jugador no tiene la necesidad de ir a ganarle a Brasil, nadie lo puede motivar desde afuera", añadió.

Brasil lidera las eliminatorias sudamericanas con 27 puntos y lo sigue Uruguay con 23.

Tabárez dijo que el equipo "dará todo" por conseguir un triunfo que los acerque al objetivo de asegurar su presencia en Rusia 2018.