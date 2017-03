Músico argentino presenta escrito en causa por dichos sobre violación mujeres

El músico argentino Gustavo Cordera, exlíder del grupo Bersuit Vergarabat, declaró hoy ante la Justicia mediante la presentación de un escrito en la que rechazó los cargos de los que se le acusa a raíz de unas declaraciones en las que afirmaba que hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo.

Según confirmaron a Efe fuentes judiciales, Cordera se presentó ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral para entregar por escrito su declaración.

El músico está acusado de "instigación al delito" por haber dicho en una charla con estudiantes de periodismo, en agosto de 2015, que "hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, para tener sexo ser violadas".

"No he cometido ningún delito, seguramente no transmití bien mi mensaje porque no fue comprendido", sostuvo en el texto, según difundió la agencia oficial de noticias Télam.

Cordera resaltó además los perjuicios económicos y el daño a su carrera por la imputación judicial, bajo un cargo de instigación al delito.

"Lamento profundamente si con mis dichos he causado dolor, herida o enojo", agregó, además de alegar que sus frases fueron dichas "en un contexto donde él hablaba de que hay parejas que como parte de un juego sexual excitante juegan a violar".

También señaló que la charla que causó la polémica era "informal" y que buscaba ser "provocativo" adrede para despertar el interés de los alumnos.

Durante el coloquio, Cordera también apuntó que considera una "aberración" que "una pendeja de 16 años con una concha (vagina) caliente te quiera coger (mantener relaciones sexuales)" y por ley "vos no te la cojas".

Ante el rechazo que generó la filtración de sus afirmaciones en la sociedad argentina, Cordera quiso pronunciarse y señaló a la radio Mega que buscaba "provocar enfrentamiento, disenso" y algo parecido al "psicodrama".

El cantante fue denunciado por el Instituto Nacional en contra de la Discriminación y la Xenofobia (INADI) y el Consejo Nacional de las Mujeres.