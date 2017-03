Monitor retenido en Guatemala pide cumplir órdenes de pandilleros para vivir

Uno de los 4 monitores retenidos desde el domingo por un grupo de pandilleros en un correccional de Guatemala, donde ya han fallecido dos personas en medio de la crisis, pidió hoy a las autoridades que cumplan con las exigencias de sus jóvenes captores para poder vivir.

"Estamos suplicando y el Gobierno no quiere hacer nada (...) Dicen que están en procedimiento pero no ponen atención a nuestras vidas. (...) Estamos entre la vida y la muerte y el presidente (Jimmy Morales) no pone atención", proclamó el hombre retenido, Aroldo Muñoz, desde una ventana.

Al menos 2 personas fallecieron y otras 4 que custodiaban el centro Etapa II, ubicado en el municipio de San José Pinula, permanecen desde el domingo como rehenes de unos jóvenes recluidos que exigen que trasladen a ese lugar a otros compañeros que están internos en el centro Las Gaviotas, en la zona 13 de la capital.