La salida de rebeldes y civiles de zona asediada de Al Waer durará dos meses

La salida de combatientes y civiles del distrito de Al Waer, el único barrio sitiado de la ciudad central siria de Homs, se desarrollará a lo largo de dos meses, tras la evacuación de una primera tanda el sábado, dijo hoy a Efe una fuente opositora.

El presidente del opositor Consejo de la Provincia de Homs Libre, Amir Abdeqader, explicó por teléfono que se espera que entre 15.000 y 20.000 personas abandonen esa área, rodeada por los efectivos gubernamentales, en dirección a zonas bajo el control de los insurgentes.

"El sábado salió el 5 % de los combatientes y civiles que han solicitado ser evacuados de Al Waer y, en las próximas semanas, saldrán unas siete u ocho tandas", indicó Abdelqader.

Hace dos días, el Observatorio informó de la evacuación de 1.500 civiles y rebeldes de Al Waer.

Abdelqader precisó que las personas que abandonen el distrito se dirigirán a zonas bajo dominio insurgente en las provincias septentrionales de Alepo e Idleb, así como al norte de la región de Homs.

Aseguró que los vecinos de Al Waer se han visto obligados a aceptar el acuerdo con las autoridades, que fue auspiciado por Rusia, porque "la situación humanitaria es muy mala".

"Han aceptado marcharse porque las condiciones son pésimas, no hay medicinas y dependen de la ayuda que entra en los convoyes humanitarios de la ONU y de la Media Luna Roja, aunque en las últimas semanas no ha entrado ninguno, además no hay ningún tipo de servicio, como el agua o la electricidad", subrayó.

Al Waer es el único barrio que queda en manos opositoras en Homs, aunque en diciembre de 2016 se produjo una evacuación de más de 700 personas, entre combatientes y civiles, tras un pacto entre los rebeldes locales y las autoridades.

Desde entonces, ha habido varios intentos negociadores para completar la evacuación, que nunca han acabado con éxito.

Al Waer, que está localizado en el noroeste de Homs, está sitiado desde noviembre de 2013 y se calcula que cuenta con una población de más de 75.000 personas.