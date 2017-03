Presentan en Londres una consola que empleó el grupo Pink Floyd

La casa de subastas Bonhams presentó hoy en Londres la consola con la que el grupo británico Pink Floyd grabó su icónico álbum "The Dark Side Of The Moon", en presencia del veterano músico Nick Mason.

La casa de pujas subastará ese artículo de culto, el modelo EMI TG12345 MK IV, en una venta que dedicará al Rock and Roll, y que celebrará en Nueva York el próximo día 27, si bien estará expuesta al público en la capital británica desde el próximo lunes.

Mason, el que fuera batería de la ya extinta formación británica, posó hoy para los medios junto con la consola de mezclas, con la que Pink Floyd grabó, en 1971, en los estudios londinenses Abbey Road Studios, el que fue uno de sus álbumes más conocidos y que salió al mercado dos años después, en 1973.

La consola de mezclas fue también utilizada por otros conocidos músicos como los integrantes del cuarteto de Liverpool The Beatles Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, en sus respectivas etapas en solitario, así como por la cantautora Kate Bush y el grupo The Cure, entre otros.

El actual dueño de ese preciado objeto -una de las consolas más desarrolladas de la época- es el productor Mike Hedges, que la compró en 1983, y fue construida por ingenieros los propios estudios Abbey Road junto con otros de la firma EMI.

Si bien la casa de pujas no ha barajado ningún precio estimado, algunas publicaciones como la revista especializada en música Rolling Stones ya ha indicado que esperan que atraiga "cifras de seis dígitos".

"The Dark Side of the Moon" es un álbum conceptual, y el octavo de estudio que sacó el grupo británico de rock progresivo.

Ese trabajo fue publicado el 1 de marzo de 1973 en Estados Unidos y el 24 de marzo del mismo año en el Reino Unido.