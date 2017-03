We The lion, los peruanos que cierran el SXSW cuatro meses después de debutar

La banda peruana de folk We The Lion será uno de los grupos que cerrará hoy el festival estadounidense South by Southwest (SXSW) en Austin (Texas), cuatro meses después de debutar con su primer disco.

"Ninguna banda en el mundo, por más optimista que sea, espera poder participar en un evento de la talla del SXSW cuatro meses después de haber lanzado su primer álbum", señaló en una entrevista con Efe Alonso Briceño, vocalista y guitarrista de We The Lion.

El sencillo "Found love" ("Encontré el amor"), el tema más popular de "Violet", primer disco de los peruanos, se convirtió en noviembre en la canción más escuchada en Spotify en Perú después de aparecer en un anuncio de una conocida marca internacional de telecomunicaciones.

Aunque muchos los confundieron con una banda extranjera al escucharlos cantar en inglés en el referido comercial, We the Lion está compuesto por seis peruanos que hasta hace unos meses tenían otras ocupaciones profesionales.

"Ir a Texas a tocar folk en inglés era un reto complicado y de gran magnitud para nosotros y no sabíamos cuál iba a ser la reacción", aseguró el artista, quien dijo que en el primero de sus dos conciertos en el festival recibieron numerosas felicitaciones de gente estadounidense, unos halagos que sirven para ratificar que la banda "va por el buen camino".

Los integrantes coincidieron en asegurar que ahora están completamente centrados en We the Lion después de haber dejado las profesiones que ocupaban hasta hace poco: Briceño dejó a un lado la arquitectura, el guitarrista Paul Schabauer abandonó la empresa de impresión 3D que había fundado y el encargado del ukelele y los coros, Luis Buckley, renunció a su trabajo en un banco de Lima.

Según comentó Briceño, el nombre de la banda es "un juego de palabras" que evoca a la unión del grupo de personas que lo conforman, "tomando al león como símbolo de fuerza y poder", dos elementos que tratan de transmitir al público asistente a sus conciertos.

Tras el rápido crecimiento que ha experimentado We the lion en los últimos meses, el grupo afronta una etapa de consolidación en términos musicales y de masa de seguidores, por lo que empezarán con una gira nacional dentro de Perú a lo largo de la primavera.

"Para nosotros es muy importante tocar en nuestra tierra más allá de la capital, Lima", señaló Briceño, que aseguró que siente que los peruanos necesitan una banda internacional referente que represente al país y que ellos están preparados para llenar ese hueco "con mucho orgullo".

En este sentido, apuntó que una de sus prioridades es contribuir al crecimiento de la industria musical peruana, un panorama donde hay "muy buenas bandas con mucha calidad artística".

Asimismo, en los próximos meses, We the Lion pretende viajar por Latinoamérica y México para expandir su música y participar en eventos musicales de renombre en España, entre ellos el Primavera Sound, que se celebrará en Barcelona del 29 de mayo hasta el 4 de junio.

El SXSW reunió desde el 10 de marzo y hasta hoy en las calles y escenarios de Austin a artistas, emprendedores, representantes, directores de cine y cazatalentos de todo el mundo que se dan cita ininterrumpidamente desde 1987 en la capital de Texas en un festival que congrega a 300.000 personas.