Portavoz Barça sobre contrato Messi: "Hay optimismo y perspectiva excelente"

El portavoz del FC Barcelona, Josep Vives, ha insistido este lunes en que la renovación de Lionel Messi la está llevando personalmente el presidente de la entidad, Josep Maria Bartomeu, y que ésta se trabaja "con discreción y tranquilidad", pero que existe "optimismo y perspectivas excelentes".

Asimismo, el portavoz ha señalado que a día de hoy "el club no sabe quién será el entrenador del Barcelona el año que viene" (después de anunciar Luis Enrique Martínez que no renovaría), aunque ha precisado que sobre este asunto no existe "ninguna urgencia", al reconocer que el nombre se sabrá "cuando acabe la temporada".

Josep Vives ha comparecido ante los medios para dar cuenta de los asuntos que se han tratado en la reunión de la junta directiva, que se ha celebrado en el Camp Nou.

Ante la expectativa de conocer qué acciones tiene previsto impulsar el Barcelona para homenajear a Johan Cruyff, en el primer aniversario del deceso del holandés, Vives ha emplazado a los informadores a un acto el próximo jueves.

De esta forma, a pesar de haberse tratado en la junta directiva y haber comparecido el portavoz, el Barcelona ha considerado que dará publicidad de todo lo que acontezca sobre el homenaje a Cruyff el próximo jueves (12.00 hora local; 11.00 gmt) en una sala adyacente al Camp Nou en la que informarán el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, y Jordi Cruyff.

"El jueves tendremos una agradable sorpresa", ha señalado Vives ante la extrañeza que se ha generado porque la información más destacable de la reunión se congelará tres días.

Por otra parte, el club estudia emprender un proyecto con un colectivo de jóvenes (de entre 18 y 30 años) para que puedan ver, en un número de unos 500 asociados, el próximo clásico en el Camp Nou (se jugará en el Santiago Bernabéu), en una pantalla gigante que se montaría en el tribuna del estadio.