Griezmann: "Me gustaría que Benzema volviera a la selección"

El delantero del Atlético de Madrid y de la selección francesa Antoine Griezmann expresó hoy su deseo de que Karim Benzema vuelva a ser convocado con los "Bleus", pero mantuvo su apoyo a las decisiones del seleccionador.

"El entrenador decide. Confío en Didier Deschamps, que sabe gestionar muy bien su grupo. Ha descartado a otros también y yo estoy a fondo detrás de él. Le corresponde a él demostrarnos que no se equivoca", dijo en un chat en directo organizado por el diario deportivo "L'Équipe".

Griezmann, de 25 años, añadió que tanto en el Atlético como con la selección lo da "todo" por su equipo, ofensiva y defensivamente, y atribuyó a su entrenador en el club español, Diego Simeone, su nuevo gusto por los movimientos defensivos.

"Me encanta defender, y eso que es lo más complicado de hacer que le guste a un delantero. En sus entrenamientos te inculca eso", dijo el jugador, que cree que su futuro está unido al del Atlético.

Jugar en los equipos más grandes "es un sueño", y el Barcelona y el Real Madrid forman parte de estos, dijo Griezmann, que pese a todo recalcó que "no se ve" en ninguno de esos dos "ni en otra parte": "Estoy bien en España, hay sol. Eso ayuda. Lo necesito para ser feliz en mi vida privada", admitió.

El jugador destacó igualmente que el futbolista con quien más le gustaría jugar es el uruguayo Edison Cavani: "Pero que no se diga que quiero jugar en el PSG, ¿eh? Me encanta su estilo de juego, que quiera darlo todo, ofensiva y defensivamente. (...) Desde que llegó a París ha sido muy criticado pero yo siempre le he defendido"

Griezmann añadió que planea retirarse a los 33 o 34 años, y que aunque no se plantea reconvertirse en entrenador, no descarta la idea: "Sobre todo me gustaría estar con mi familia, llevar a los niños al colegio, estar en sus cumpleaños. Ya veremos cuando tenga 30", concluyó. EFE.