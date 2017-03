La contrarreloj por equipos marcará la Volta, según los favoritos

La contrarreloj por equipos, que mañana tendrá lugar en Banyoles (Girona), será clave con vistas a decidir el vencedor de la 97ª Volta Ciclista a Catalunya, según las primeras espadas del pelotón.

La tercera carrera por etapas más antigua tras el Tour de Francia y el Giro de Italia, que ha dado el pistoletazo de salida hoy en Calella (Barcelona), sigue llamando la atención de los principales nombres del pelotón, que coinciden en afirmar que la contrarreloj de mañana, de 41,3 kilómetros por la zona del Pla de l'Estany será clave.

Es el caso del español Alberto Contador (Trek Segafredo) que, antes de emprender la primera jornada, apuntó que la contrarreloj por equipos será el momento clave de la carrera.

"La de hoy va a ser una etapa dura, pero así ponemos las piernas a tono para mañana, que quizás es el día más importante de la Volta con la contrarreloj por equipos", apuntó

Las carreteras catalanas acogerán el primer duelo del curso entre el vigente campeón del Tour de Francia, Chris Froome (Sky), y el ciclista madrileño, que pondrán a prueba su estado de forma en un recorrido renovado.

Sin embargo, Contador no afronta la Volta como una lucha entre él y el británico: "No lo enfoco como si fuera un duelo con Froome, lo afronto como otra carrera más en la que hay muchísimos rivales. No se reduce solo a Froome y a mí".

En este sentido, enfatizó que "lo más importante es tener buenas sensaciones" ya que, según precisó, "de nada sirve ganar y no tenerlas".

De una manera similar afronta la Volta Chris Froome, quien ha escogido Cataluña como la primera carrera continental de la temporada.

"Estoy bien. Es mi primera carrera en Europa hasta el momento. Mis rivales ya han disputado alguna carrera más y en este momento de la temporada estoy muy contento, pero veremos esta semana como estoy de forma", indicó el británico.

El tercero en discordia en la presumible batalla entre Froome y Contador es Alejandro Valverde. Ante la ausencia de Nairo Quintana, el murciano ejercerá de jefe de filas del Movistar y luchará para sumar su segunda Volta después de la conseguida en 2009.

Como Contador, Valverde también consideró que la contrarreloj de Banyoles marcarán sus opciones en la lucha por la victoria final. "Es larga, complicada y técnica. Lo tiene todo. Entre los primeros de la general las diferencias van a ser muy escasas y yo creo que lo que pase mañana va a marcar muchísimo para la general", analizó.

En la misma línea se refirió el también español Samuel Sánchez (BMC): "Son 41 kilómetros, son muchos kilómetros para una contrarreloj por equipos. El recorrido es complicado, rápido, difícil, peligroso y técnico. Tendremos que estar muy concentrados".

Precisamente, su equipo, subcampeón por equipos del último Mundial de Doha, es uno de los favoritos para vencer mañana en Banyoles con el australiano Rohan Denis como especialista en la modalidad.

"Para nosotros es una disciplina muy importante, donde intentamos que las cosas salgan bien. Es una contrarreloj larga donde la fuerza de todo el equipo es clave", zanjó Sánchez.

Además de la contrarreloj, las dos llegadas destacadas en alto serán en la estación de esquí de La Molina y Lo Port, en los puertos de Tortosa y Beseit, dos etapas que se disputarán en la tercera y quinta jornadas y que también pueden acabar de decidir el ganador.