Santos afirma que aportes de Odebrecht a campaña 2010 son una infracción y no un delito

El presidente Juan Manuel Santos pidió no confundir una infracción con un delito, al referirse a los dineros de Odebrecht que financiaron publicidad en su campaña del 2010.

En entrevista con el diario El Tiempo, el jefe de Estado dijo que hay una diferencia que no se puede obviar, “un soborno es un pago ilegal para obtener un beneficio indebido por parte de un funcionario, en particular del Estado. Eso es un delito”.

“Otra cosa muy distinta es que haya aportes a una campaña no reportados en las cuentas, que es una infracción administrativa. De lo que me he enterado es de que en 2010 hubo un aporte que violó las normas de mi campaña”, precisó.

Sin embargo, insistió en que se trata de una situación “totalmente inaceptable”, por lo que requirió nuevamente a las autoridades para que investiguen a fondo y se conozcan rápidamente los resultados, para que los responsables sean sancionados como corresponda de acuerdo con la ley.

Frente a la polémica frase “me acabo de enterar”, con la que reaccionó a las revelaciones de Roberto Prieto y que fue motivo de críticas, caricaturas y hasta memes en las redes sociales, justificó el tema señalando que debía delegar funciones al interior de la campaña, entregó instrucciones y defraudaron la confianza que entregó.

“Yo no puedo decir que sabía algo de lo que no tuve conocimiento. Eso sí sería mentir. Una campaña es como una gran empresa. Hay que delegar funciones y permitir que decisiones sean tomadas por los responsables bajo reglas claras y sobre la base de la confianza”, explicó.

Asegura que la mayor parte de su tiempo en campaña, la dedicó a explicar su programa y sus propuestas a los ciudadanos en manifestaciones, discursos, entrevistas, por lo que la función administrativa, que incluye las cuentas de la campaña se delegó.