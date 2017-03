Miles de libaneses protestan por la subida de impuestos y contra el Gobierno

Miles de personas se manifestaron hoy en Beirut en contra de la reciente subida de impuestos y de la corrupción en el Líbano, después de que el Gobierno haya aprobado nuevos gravámenes para financiar un aumento de los salarios.

Los asistentes se concentraron en la plaza Riad Solh, en el centro de la capital libanesa y a pocos metros de la sede del Gobierno y del Parlamento, en torno a los cuales se estableció un cordón policial.

Al término de la protesta, que se desarrolló de forma pacífica, algunos manifestantes trataron de acercarse a los edificios gubernamentales y las fuerzas de seguridad se lo impidieron, por lo que se desencadenaron choques y varias personas resultaron heridas, según la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

Los participantes llevaban pancartas con lemas como "Váyanse a sus casas y dejen de recibir sueldos y ayudas" y "Cuando la injusticia se convierte en ley, la resistencia es un deber".

Asimismo, corearon lemas en contra de la subida salarial "a expensas del ciudadano libanés", de los "impuestos injustos" y del "despilfarro del dinero público".

Una de las asistentes, Manal Abu Nader, aseguró a Efe que no se opondría a las nuevas tasas si el Gobierno "hiciera algo por el pueblo, pero solo piensa en su beneficio".

También Tania Helu pidió "una nueva clase política" porque, denunció, los ministros y diputados "no hacen más que robar y nos hacen pagar a nosotros", los ciudadanos.

"No pueden poner más impuestos cuando no hacen nada por los libaneses (...) Solo saben llenarse los bolsillos, comprar aviones y barcos para su disfrute, cuando el pueblo no tiene nada", afirmó a Efe otra manifestante, Faimiya Sharafedín.

El Parlamento libanés aprobó aumentar en un punto el IVA, que pasa del 10 al 11 por ciento, así como nuevos impuestos sobre las bebidas alcohólicas y el tabaco, entre otras medidas.

El primer ministro libanés, Saad Hariri, acudió a la plaza para dirigirse a los manifestantes, a los que prometió que luchará contra la corrupción y el despilfarro, pero éstos le recibieron con abucheos y le arrojaron objetos, informaron medios locales.

En días pasados, sindicatos y movimientos sociales han organizado varias manifestaciones, en las que se ha revivido el descontento popular que estalló en verano de 2015 en torno a la crisis por la recogida de la basura y que fue canalizado por el grupo "Apestan".