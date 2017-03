Trump planea nominar a esposo de su asesora Conway para puesto judicial clave

El presidente de EE.UU., Donald Trump, planea nominar al abogado George Conway, esposo de una de sus asesoras más cercanas, Kellyanne Conway, para dirigir la división civil del Departamento de Justicia, informaron hoy varios medios estadounidenses.

La elección de George Conway, dada a conocer primero por The Wall Street Journal, fue confirmada también con fuentes anónimas familiarizadas con la decisión de Trump por otros medios como The New York Times o las cadenas ABC y CNN.

De 53 años y socio del bufete de abogados Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, es el marido de Kellyanne Conway, consejera presidencial de Trump y una de los miembros de su círculo más cercano dentro de la Casa Blanca.

Si se confirma su nominación, que después tiene que ser aprobada por el Senado, George Conway liderará una rama crucial del Departamento de Justicia que cuenta con unos 1.000 abogados al servicio del Gobierno.

Además, al frente de la división civil del Departamento de Justicia, Conway tendría la tarea de defender en los tribunales el polémico veto migratorio de Trump contra todos los refugiados y los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana, que ha vuelto a ser bloqueado esta semana por dos jueces federales pese a haber sido revisado.

Otro de los desafíos para Conway puede venir de potenciales conflictos de interés entre el Gobierno y el imperio empresarial de Trump, del que el magnate no se ha desvinculado tras su llegada a la Casa Blanca.