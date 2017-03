Rajoy avisa a oposición de que agotará la legislatura solo si hay estabilidad

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, pidió hoy a la oposición que se avenga a pactar y no vuelva a dejar solo a su partido en votaciones importantes, porque aunque él quiere agotar la legislatura sólo podrá hacerlo si hay "algo de estabilidad".

El líder conservador, que gobierna en minoría, sufrió esta semana una derrota histórica con el rechazo del Congreso a la reforma de la ley de la estiba, exigida por la Unión Europea.

Es la segunda vez en la reciente democracia española (la primera fue en 1979) que el Parlamento rechaza una decreto aprobado por el Ejecutivo.

El mensaje de Rajoy iba dirigido a los liberales de Ciudadanos -que se abstuvieron en la votación-, con quien tiene firmado un acuerdo de Gobierno, y al socialista PSOE, que votó en contra.

Desde su derrota esta semana en el Parlamento, el líder conservador ha apelado a la responsabilidad de estos partidos en varias ocasiones, pero hoy ha ido un poco más allá, y ha invocado el fantasma de unas nuevas elecciones aunque no haya citado explícitamente a las urnas, apenas nueve meses después de los últimos comicios.

"Mi objetivo es llegar al final de la legislatura, y haré todo lo que pueda, todo lo posible, y lo imposible si se puede hacer que yo creo que también, para que sea así", ha dicho Rajoy, quien acto seguido ha lanzado su advertencia.

Para que eso sea posible "es necesario algo de estabilidad política" y que episodios como los de esta semana "no se vuelvan a repetir nunca", por lo menos por parte de los partidos que, junto al PP, deben "ser responsables".

Muchos críticos han visto en la derrota parlamentaria de esta semana un posible ensayo para los presupuestos, en los que el PP tiene un estrecho margen de negociación para sacar adelante.

Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró hoy que su partido va apoyar los presupuestos, que aún así necesitarán el apoyo de otras fuerzas políticas.

El político liberal ha defendido también que el apoyo a la investidura de Rajoy no fue "un cheque en blanco" si no "un préstamo de confianza" y advirtió que el partido conservador no está "cumpliendo su palabra" en la lucha contra la corrupción.

El Partido Popular ha decidido no forzar la dimisión del presidente de la región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (PP), que ha sido recientemente imputado en un caso de corrupción.