El líder de "The Animals" alaba la influencia de Chuck Berry en la música

El líder de la banda británica "The Animals", Eric Burdon, afirmó hoy que la influencia musical de Chuck Berry fue tan importante que "cualquiera que estuviera en el mundo del rock o el 'rhythm and blues' tenía que tocar" sus temas.

Burdon hizo en mayo de 1964 una gira por el Reino Unido junto a Berry, autor de clásicos como "Johnny B. Goode", que falleció ayer en su casa del estado de Misuri, en Estados Unidos, con 90 años.

"Fue muy amable conmigo. Mucha gente tenía opiniones diversas sobre él, pero conmigo fue muy amable", dijo Burdon, de 75 años, en una entrevista con la cadena BBC.

"Me llevó un par de veces a comer y me advirtió de lo duro que era el mundo de la música. Me dijo que tuviera cuidado con mi dinero", rememoró el cantante, que popularizó con "The Animals" el tema "The House of the Rising Sun".

Burdon explicó que uno de los recuerdos más vivos que conserva de Berry se remonta a un concierto en el que ambos participaron en la actual sala Hammersmith Apollo de Londres.

"El público estaba como loco para que él volviera al escenario, pero se había encerrado en el camerino", narró el músico británico.

"Peter Grant y Don Arden (ambos representantes musicales) estaban de rodillas, pasando billetes por debajo de la puerta. Chuck estaba al otro lado contándolos y decía: 'No, necesito al menos otros quinientos pavos para salir'", relató.

Para Burdon, "ese el resumen de quién era Chuck, un empresario realmente duro".

"En cierto modo, estoy contento de que cuando ha llegado el momento de irse lo ha hecho con dinero en el banco y mucho amor por parte de millones de personas en todo el mundo", afirmó.

El pasado octubre, Berry había anunciado su intención de lanzar este año su primer nuevo disco en 38 años.

A pesar de su éxito, el rockero estadounidense tuvo diversos choques con la justicia durante su vida y estuvo en diversas ocasiones entre rejas.

"Hay que recordar que no era fácil ser negro en Estados Unidos, así que puedes perdonar un poco esos pasos por la cárcel como una parte de la experiencia americana", afirmó Burdon.