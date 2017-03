Miguel Sousa Tavares: no encuentro en la vida actual una grandeza inspiradora

Asentado con éxito en la novela histórica, el escritor portugués Miguel Sousa Tavares afirma en una entrevista con Efe que, aunque podría, no le interesa demasiado situar relatos en nuestros días porque no encuentra en ellos "una grandeza suficientemente inspiradora".

Funchal (Portugal), 19 mar (EFE).- Asentado con éxito en la novela histórica, el escritor portugués Miguel Sousa Tavares afirma en una entrevista con Efe que, aunque podría, no le interesa demasiado situar relatos en nuestros días porque no encuentra en ellos "una grandeza suficientemente inspiradora".

"¿Quiénes son nuestros héroes? El último fue Nelson Mandela, tal vez. No tenemos ni De Gaulles ni Che Guevaras", apunta Sousa Tavares (1950) en la ciudad portuguesa de Funchal, donde ha acudido para participar en el Festival Literario de Madeira (FLM).

El escritor, que se siente cómodo en la novela histórica tras su éxito "Equador" (2010), prepara un nuevo libro que ha dejado por el momento mientras busca más documentación sobre la corte española en la época del conde duque de Olivares.

Vuelve así a relacionar parte de su trama con España, un país que, confiesa, le tiene "fascinado" y que ya incluyó en su novela "Rio das flores", en la que mostró la Sevilla de principios del siglo XX.

Sousa Tavares prefiere la novela histórica, entre otras cosas, porque la historia "es una buena red para sustentar una novela" y además ejerce como una "muleta" para su narrativa, que asegura sigue un esquema influenciado por su dilatada carrera como periodista.

Así, explica que si en reportajes televisivos hay "picos" para mantener la atención del espectador, en la literatura también son necesarias ayudas para que el lector continúe enganchado.

"Puede ser un diálogo fuerte, una escena fuerte, cualquier cosa. Y entonces usando la historia, el ambiente, creo que se compone una especie de sinfonía con varios instrumentos", considera.

Otros "instrumentos" son la gastronomía e incluso el clima, todo lo que ayude a mantener el suspense y que programa en un minucioso esquema antes de sentarse frente al ordenador.

"Creo que las cosas no pasan por casualidad. A veces quedo muy admirado con escritores que se sientan y dicen 'yo comienzo a escribir y no sé lo que voy a escribir'. Yo no lo consigo", sostiene.

Distribuir los "picos" y finalmente hacer que la historia sea atractiva son habilidades adquiridas como periodista, un tiempo en el que nunca pensó que, dedicado como estaba a la "verdad", pudiera ser tentado por "el otro lado", la ficción.

"Es casi como si un policía pasara a ser ladrón, es parecido", bromea.

Sousa Tavares confiesa que su siglo favorito es el XIX, y sobre todo encuentra interesante el momento en el que aparecieron los trenes, porque "trae la idea de viaje, que dejó de ser solo por mar o por tierra y pasa a ser mas rápida".

"Hay periódicos, después aparece el teléfono, ya hay algunos avances en medicina y por lo tanto el mundo comienza a ser civilizado", pero aún está por despuntar.

Parte de su éxito -"Equador" vendió más de 400.000 ejemplares en Portugal- fue abordar en su primera novela aspectos desconocidos para la mayoría de los portugueses en lo relativo a la colonización de África, un período que, sostiene, "está contado en libros de Historia, pero no en la literatura" lusa.

"Nosotros no contamos con la ayuda de la lengua para ser divulgados, pero tenemos una historia increíble. Si los estadounidenses tuviesen la historia de Portugal ya habrían hecho veinte cosas absolutamente extraordinarias", asegura.

Pese a todo, apostilla: "Si hiciese una novela contemporánea, sería sobre hoy. No me iría a los años ochenta o noventa".

El escritor portugués ha sido una de las presencias destacadas en el FLM, que este año ha contado además con el Pulitzer Adam Johnson y la escritora irlandesa Eimear McBride, entre otros.