Prophets of Rage arremeten contra Trump en Ciudad de México

El grupo musical estadounidense Prophets of Rage arremetió hoy contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su concierto en el marco de la XVIII edición del Festival Vive Latino en el Foro Sol de Ciudad de México.

La banda formada por el bajista y vocalista Tim Commerford, el guitarrista Tom Morello y el baterista Brad Wilk, los tres de la banda Rage Against the Machine; Chuck D y DJ Lord, de Public Enemy, y B-Real, de Cypress Hill, fueron de los últimos en tocar la noche de este sábado en la primera jornada del festival.

El público esperó impaciente la presentación de Prophets, cuyos miembros ofrecieron un concierto repleto de las canciones más míticas de las tres formaciones musicales, entre ellas "Know your Enemy" y "Killing in the mame of", y de mensajes contra Trump.

Tom Morello, activista y politólogo, anunció el pasado 2 de febrero en una entrevista que aprovecharía la participación en este festival para mostrar su apoyo a los mexicanos frente a las políticas del nuevo Gobierno estadounidense.

Sin faltar a su promesa, Morello, considerado por la revista musical Rolling Stone como uno de los mejores guitarristas de la historia del rock, dijo "No more walls", en referencia al muro fronterizo que el mandatario estadounidense ha ordenado construir, y "Fuck Trump".

Por su parte, Commerford, quien llevaba en la cabeza una kufiya árabe, dijo en varias ocasiones "Fuck the wall!" y "We're gonna make Mexico City Great Again", entre otros mensajes que fueron recibidos con vítores y aplausos.

Durante el espectáculo, tanto el guitarrista como el bajista hicieron unos solos que hicieron arder al público entre gritos y saltos, sobre todo cuando Morello tocó la guitarra con los dientes y los espectadores pudieron ver un 43 en el dorso de su instrumento, alusivo a los estudiantes de la escuela de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.

La escenografía también acompañó los mensajes del polémico grupo, ya que al tocar "Killing in the name of" la pantalla del fondo del escenario mostró el mensaje "Make Mexico Great Again".

Este es el segundo concierto del año que hace la banda durante su gira "Make The World Rage Again", la cual recorrerá varios países de América Latina y Europa, entre ellos Brasil, Francia, Polonia y España, donde actuarán en Madrid el próximo 24 de junio en el Download Festival.