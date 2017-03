Juanes: "Con Trump como que todos los días hay un escándalo nuevo"

El artista colombiano Juanes salió hoy en defensa de los latinos y los inmigrantes frente a las polémicas medidas de Donald Trump, y dijo que da la impresión de que con este presidente de EE.UU. hay escándalos casi cada día.

"Sinceramente no sigo los tuits de él, sólo lo que puedo ver en las noticias. Pero es como que todos los días hay algo nuevo, hay un escándalo nuevo, hay una forma diferente de mostrar una arrogancia que a mí no me gusta", afirmó Juanes en una rueda de prensa poco antes de cantar en el L Festival.

Juanes es uno de los nombres destacados de este evento musical que se celebra hoy y mañana en Pico Rivera, una ciudad a unos 20 kilómetros al sureste de Los Ángeles, y en el que también actuarán músicos como Los Tigres del Norte, Daddy Yankee, Alejandro Fernández o J Balvin, entre otros.

Preguntado por los medios de comunicación acerca de cuál puede ser la respuesta de los hispanos ante los ataques de Trump, Juanes opinó que es el momento de "permanecer muy unidos y fuertes, de seguir adelante".

Señaló que para él es "un shock muy fuerte" y que la filosofía del gobierno de Trump es dura para "toda nuestra comunidad".

"Todos esos mensajes de división y odio me parece que no son lo correcto. Yo me siento ante la televisión con mis hijos y tengo que explicarles que eso no está bien, que cada persona es un individuo único y que tiene que ser respetado por lo que es", dijo.

Además, Juanes consideró que imponer una forma de pensamiento sobre los demás "no es el camino correcto".

Por último, el músico colombiano se mostró muy contento e ilusionado acerca del inminente lanzamiento de su nuevo disco, "Mis planes son amarte".