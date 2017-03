Miles de ciclistas cruzan el istmo de Panamá entre campeones y celebridades

Más de 3.500 ciclistas profesionales y aficionados atravesaron hoy el istmo panameño desde el Atlántico hasta el Pacífico, entre ellos el campeón colombiano Sergio Henao y el cantante español David Bisbal.

Los deportistas, de al menos 10 países de América y Europa, compartieron pelotón con celebridades y leyendas como el español Pedro 'Perico' Delgado en una ruta que arrancó en la ciudad caribeña de Colón a las 7:00 horas (12:00 GMT), e incluyó autopistas de sol abrasador y carreteras selváticas, hasta la ciudad de Panamá.

Henao, flamante campeón de la carrera París-Niza, completó la ruta larga del Gran Fondo Océano-Océano, de 135 kilómetros, en menos de tres horas y después de superar tramos difíciles debido a pequeñas cuestas, reconoció.

Mientras que Bisbal superó la etapa "con calma", en 4 horas y 23 minutos, y bromeó con que la hazaña fue mas difícil que componer una canción.

El cantante hizo la ruta con amigos suyos de Almería y el País Vasco (España), y rodó un rato con Oscar Sevilla, campeón de la Vuelta a Colombia, todo un privilegio para Bisbal, quien reconoció que no está en un estado óptimo para el ciclismo profesional.

"No he podido compaginarlo muy bien con mi trabajo. En el ciclismo hay que sufrir un poco para poder disfrutar, y ese tiempo de entrenamiento yo no lo he tenido. Pero la vida sana y el deporte me ayudan a dar el 100 % en el escenario", respondió a Acan-Efe.

Aunque el calor se la puso difícil, le pareció fantástico poder cruzar en pocas horas de un océano a otro, así como ver el canal intereocánico, en el que ha estado ya varias veces y cuya historia le parece "preciosa".

"Panamá es una maravilla", aseguró, sin embargo dijo estar un poco "cabreado" porque los conductores le pitaban para que se quitara de la vía.

"La gente no respeta, te pita. (...) estamos trabajando para concienciar", añadió en su respuesta a Acan-Efe.

El español se mostró feliz de compartir pista con uno de los ídolos de su juventud apasionada por el ciclismo, su compatriota 'Perico' Delgado, máximo vencedor del Tour de Francia 1988 y a quien la ruta le recordó "los viejos tiempos. Más que de glorias, de penurias", dijo entre bromas.

Lo más difícil, además del calor, "ha sido la velocidad que llevaban algunos. Ha habido un par de momentos en los que pensé que no podía seguir, pero lo mejor ha sido el gran ambiente (...) Me ha gustado mucho. Pasar del Atlántico al Pacífico es una gran idea", expresó el también comentarista de televisión, que hizo la ruta larga en menos de 3 horas.

La intensa humedad de Panamá y las altas temperaturas fueron el reto principal para muchos de los equipos que viajaron desde países como Colombia, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Venezuela, que están acostumbrados a los relieves pero no a climas tan sofocantes.

Pero la batalla contra las condiciones se gana en la mente, sostuvo el actor colombiano Julián Román, reconocido por interpretar a Juan Gabriel en la novela "Hasta que te conocí", y quien obtuvo una marca de 4 horas 12 minutos.

Los primeros en llegar a la meta, cerca de las 9:40 horas (14:40 GMT), fueron los que hicieron la ruta corta, de 85 kilómetros, entre ellos el viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Luis Miguel Hincapié, quien casi pasó desapercibido y dijo que la experiencia fue "sabrosa", pero que el trabajo no lo dejó entrenar mucho.

Los aficionados pudieron participar en un sprint sobre el puente Centenario, el más moderno que atraviesa el canal de Panamá, y los tres primeros lugares en las categorías masculina y femenina recibieron premios.