Saúl: "Hemos hecho un gran partido, pero no hay que volverse locos"

El centrocampista del Atlético de Madrid Saúl Ñíguez aseguró tras la victoria del conjunto rojiblanco contra el Sevilla (3-1) que fue "un gran partido", pero advirtió que "no hay que volverse locos", y recalcó que el equipo debe seguir pensando "partido a partido".

"Sabemos que hemos hecho un gran partido, pero no hay que volverse loco. La imagen del equipo, la solidez, el trabajo colectivo han sido muy buenos, pero no hay que venirse arriba. Hay que pensar partido a partido, no perder la filosofía, y así las cosas irán bien", reflexionó Saúl tras el encuentro.

El centrocampista ilicitano dijo que la victoria es "muy importante", pero juzgó aún más relevante los tropiezos del Villarreal ante el Las Palmas y la Real Sociedad en Vitoria ante el Alavés, que les dejan con siete puntos de distancia sobre ellos.

"Hemos conseguido una victoria muy importante, pero lo más importante del fin de semana es que los de atrás han pinchado, y nosotros hemos conseguido una buena victoria y con buena imagen, que era importante", comentó.

Para el centrocampista el gol que marcó el argentino Joaquín Correa para el Sevilla en el minuto 85 fue "una pena" ya que querían "mantener la portería a cero", algo que era "importante" para el equipo. Aún así, valoró la "solidez" defensiva del equipo.

En cuanto a su papel como mediocentro dijo que intenta "hacer lo mejor posible" lo que le pide el entrenador argentino Diego Simeone. "Depende del rival te pide unas cosas u otras, y al fin y al cabo lo importante es hacer lo mejor para el equipo", explicó.