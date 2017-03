Simeone: "Dos puntos son muchos"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo hoy, tras el triunfo ante el Sevilla, que los dos puntos que separan a su equipo de la tercera plaza "son muchos" a falta de diez jornadas y remarcó que fue "uno de los partidos mejores" de su conjunto en la "continuidad en el juego".

"Está claro que le logramos sacar siete puntos a los quintos, porque tanto la Real Sociedad como el Villarreal han perdido y eso sí que es importante. Después, el Sevilla viene haciendo una temporada fantástica, alabado por la prensa y por todo el mundo. El resultado ensalza aún más el partido que hizo hoy el Atlético de Madrid. Esta es la línea a seguir, con la tranquilidad que conlleva mirar lo que tenemos por delante", valoró en rueda de prensa.

"Es normal que los futbolistas, después del resultado positivo y estando a dos puntos del Sevilla, con la diferencia particular de goles a favor, nos genera entusiasmo (en la lucha por el tercer puesto), pero hay que ir con tranquilidad. El Sevilla tiene un calendario favorable, lleva todo el año peleando por salir campeón y me imagino que no se bajará de esa lucha y que esos dos puntos, faltando diez fechas, son muchos", advirtió.

Simeone destacó que, desde que comenzó el 2017, su equipo ha "crecido" y está "creciendo y mejorando". "Hay puntos más equilibrados dentro de los partidos, estamos defendiendo mejor y posiblemente hoy haya sido uno de los partidos más regulares y mejores en cuanto a la continuidad en el juego", analizó.

"Se presionó alto, se salió rápido al contragolpe, se explotó bien la velocidad de Carrasco por la derecha y por dentro, teniendo a Koke desde el costado, nos da superioridad y Saúl le está tomando mejor la posición de medio centro. Eso nos da fortaleza, juego aéreo y salida por los laterales", explicó.

"El equipo, siempre lo dije, después de un final de temporada duro y difícil, esta campaña es la más complicada de todas desde que estoy en el club. Tuvimos la lesión de Oblak, de Augusto, la no recuperación de Tiago, los momentos en que el equipo no pudo responder en regularidad en la primera etapa y siempre nos volvimos a reinventar, a poner de frente en las situaciones y buscar los mejores caminos que nos hagan identificarnos con nosotros. El equipo está mejor y hay que ir con tranquilidad. Quedan diez finales".

También destacó el momento del uruguayo Diego Godín: "Con el correr del año y con partidos más importantes que se están viniendo encima, está apareciendo toda la jerarquía, el liderazgo, la fortaleza y el futbolista que es. Lo necesita el club, el equipo y, cuando él está bien, el equipo responde casi siempre bien".

¿Y qué ha cambiado respecto al duelo con la primera vuelta ante el Sevilla, en el que fue derrotado por 1-0? "Que hayamos hecho el gol en el primer tiempo. Allá tuvimos una de Correa importante y dos de Gameiro que pudieron haber cambiado aquel primer tiempo. Cuando aparecen los goles, después los partidos se ponen de cara y se juegan de una manera diferente porque el otro va en contra del resultado. El primer tiempo que hicimos en Sevilla fue muy bueno y no pudimos marcar; éste fue muy bueno y marcamos", respondió.

Y también tuvo palabras para la afición que llenó el Calderón: "Hoy era un día extraordinario. No pareció un partido de Liga, sino de Champions, no por cómo jugó el equipo, sino porque el ambiente transmitía esa situación y me imagino que todos los padres hinchas del Atlético de Madrid que han venido con sus hijos a disfrutar un domingo de fútbol se han llevado un día magnífico tanto los hijos como los padres en la alegría que les hemos dado en el día de hoy".