Suiza y Rusia acaparan las finales individuales de Indian Wells

Suiza, de la mano de Roger Federer y Stan Wawrinka, y Rusia, mediante Svetlana Kuznetsova y Elena Vesnina, acapararán este domingo el protagonismo en las finales individuales de Indian Wells, Masters 1.000 ATP y Premier WTA.

Federer tumbó a Jack Sock por 6-1 y 7-6(4) en 74 minutos y se clasificó para la final de Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, donde se verá las caras con su compatriota Wawrinka.

Para Federer, que llega al duelo sin haber cedido un solo set durante el campeonato, será su séptima final en el torneo californiano, donde ya se coronó en cuatro ocasiones (2004, 2005, 2006 y 2012).

De lograr el trofeo frente a Wawrinka (de momento tiene una marca de 5-0 contra tenistas del Top 10 esta temporada), sería el número 90 de su carrera.

"No estoy seguro de si es un buen emparejamiento para mí", apuntó Federer. "En los últimos tiempos, creo que han sido partidos parejos y él me ha dominado por momentos. No veo que yo tenga una enorme ventaja. Ha pulido su juego", añadió.

Wawrinka, tercero en el ránking de la ATP, se impuso al español Pablo Carreño por 6-3 y 6-2.

"¿Roger? Todos lo conocemos, no hay nada que decir", apuntó entre risas el aspirante al título, que posee una marca de 3 victorias (todas ellas en tierra batida) y 19 derrotas contra su compatriota.

De hecho, ha perdido en dos ocasiones contra Federer en el cemento de Indian Wells (cuartos de final en 2011 y octavos de final en 2013).

"Estar en la final es un resultado magnífico, especialmente en Indian Wells, uno de los mejores Masters 1000", indicó el número tres del mundo.

Independientemente de quien gane este domingo, el vencedor será el más veterano que haya visto el torneo del valle de Coachella, por delante de Jimmy Connors, que tenía 31 años y cinco meses cuando se impuso al francés Yannick Noah en 1984.

En la final femenina, se dará un duelo entre Kuznetsova, ganadora del Abierto de EEUU en 2004 y Roland Garros en 2009, y Vesnina, ganadora de la medalla de oro olímpica en el dobles de Río de Janeiro.

Se trata de la primera final entre rusas desde que Maria Sharapova triunfó sobre Elena Dementieva en 2006. Únicamente se han enfrentado anteriormente en dos ocasiones, con reparto de victorias: Vesnina se llevó el duelo en Dubai 2007 y su rival se impuso en Estoril 2014.

"Estoy disfrutando más que nunca", reconoció Kuznetsova, que superó en semifinales por 7-6(5) y 7-6(2) a la checa Karolina Pliskova.

"Cuando pasas un par de años en puestos del 20 al 25 del ránking y vuelves al Top 10, lo valoras mucho más. Ahora sé el valor de esto", apuntó la dos veces finalista en Indian Wells (2007 y 2008).

Vesnina, una gran amenaza durante años en dobles, ha sabido reconvertirse en una potente rival también en individuales y llega a la final tras batir a la francesa Kristina Mladenovic.

"He madurado. He trabajado mucho. He sido muy profesional los últimos dos años. El tenis femenino es todo fuerza mental. Cuanto más ganas, más confianza tienes. Siempre creí que podía mejorar. Hay que creer en uno mismo", sostuvo.