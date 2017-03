Renuncia la ministra de Ambiente de Panamá

La ministra de Ambiente de Panamá, Mirei Endara, anunció hoy que dejará el cargo el próximo 31 de marzo, y en su lugar quedará encargado el viceministro Emilio Sempris.

"Como ya le he expuesto al excelentísimo señor presidente, a partir del próximo 31 de marzo me debo retirar del puesto de ministra de Ambiente, al que mi familia me ha prestado en estos últimos años", dijo Endara, sin ahondar, en una actividad oficial en las faldas del volcán Barú, en la provincia occidental de Chiriquí.

Endara inició en 2014, junto con la Administración de Juan Carlos Varela, en el cargo administradora Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), una entidad que en 2015 fue elevada a ministerio.

El anuncio fue hecho en un acto de firma de dos Decretos Ejecutivos que establecen los principios, normas y procedimientos de concesiones de servicios y licencias de operación de turismo verde en áreas protegidas administradas por el Ministerio de Ambiente; y reconocen la personería jurídica de las organizaciones de base comunitaria.

En el evento, el presidente aseguró que se invertirán 25 millones de dólares en los próximos tres años para mejorar la accesibilidad a los Parques Nacionales Coiba (Pacífico), Portobelo (Caribe), San Lorenzo (Caribe) y Volcán Barú.