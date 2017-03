Italia detiene a ghanés que torturaba a inmigrantes antes de partir de Libia

La Policía italiana detuvo hoy en la ciudad siciliana de Agrigento (sur) a un ghanés acusado de secuestrar a los inmigrantes que esperan en Libia a emprender su viaje hacia Europa y de torturarles para reclamar dinero a sus familiares.

El arrestado, que desembarcó en la isla italiana de Lampedusa (sur) el pasado 5 de marzo, ha sido acusado de delitos como asociación criminal, trata de personas, secuestro, violación, homicidio e incitación a la inmigración clandestina, entre otros.

En los últimos días recibió una paliza por parte de algunos inmigrantes que, al verle, le reconocieron como el hombre que les sometió a indecibles torturas en Libia.

La Policía informó de que en varias ocasiones las torturas se producían mientras los familiares de la persona agredida escuchaban a través del teléfono.

"Me obligaba a tumbarme en el suelo con las piernas levantadas. Después, inmóvil, me golpeaba repetida y violentamente con un tubo de plástico por todo el cuerpo, sobre todo en las plantas de los pies. No podía caminar", explicó un inmigrante a los agentes.

Otro ha señalado que a menudo conectaba electrodos a la lengua de los inmigrantes y les realizaba descargas eléctricas.

"Llevo en mi las marcas de la violencia física que he sufrido. Como las quemaduras causadas por el agua hirviendo que me arrojaba", ha denunciado otro inmigrante.

La Policía apuntó que estas son solo "algunas de las atroces experiencias" narradas por los inmigrantes que han hecho que los fiscales Calogero Ferrara y Giorgia Spiri, de la Dirección Antimafia de Palermo, emitieran una orden de arresto contra el ghanés.

Italia, por su posición geográfica, recibe un elevado flujo migratorio procedente del norte de África, sobre todo de las descontroladas costas de Libia.

Lejos de reducirse, este 2017 va camino de marcar otro récord en cuanto a llegadas de inmigrantes: hasta el 17 de marzo han desembarcado en Italia 16.206 personas, un 36,06 % más que hace un año y un 74,69 % más que en 2015, según cifras del Ministerio del Interior.