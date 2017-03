Escultor español ensalza riqueza de diversidad y pide no tener miedo al otro

El escultor español Jaume Plensa ensalzó hoy "la riqueza de la diversidad" en unas declaraciones a Efe a los pies de "Awilda", una de sus distintivas esculturas de cabezas de niña, instalada en el Parque de los Museos de Miami.

"!Qué bien estamos cuando estamos juntos en nuestra diversidad!", manifestó este artista barcelonés con obra en museos, galerías y espacios públicos de todo el mundo, quien hoy pronunció una conferencia en el Museo de Arte Pérez de Miami (PAMM) que hizo las veces de bienvenida oficial a "Looking into my Dreams: Awilda".

Plensa, Premio Velázquez 2013, afirmó que toda su obra tiene un "mensaje positivo" acerca de la necesidad de "entender a los otros, porque el otro es el mejor retrato de uno mismo".

"Awilda", hecha en resina de poliéster y polvo de mármol, material este último que le da un color blanco puro y "especial", según su autor, fue adquirida por Jorge Pérez, el empresario y mecenas de origen cubano que creó el PAMM.

Desde diciembre pasado está instalada en un lugar privilegiado a orillas de la Bahía de Vizcaya y mirando hacia el canal del puerto de Miami, en el Parque aledaño al museo.

Jorge Pérez, en unas declaraciones a Efe antes de la conferencia de Plensa, subrayó que se "enamoró" de la escultura en cuanto la vio emergiendo de las aguas en una playa de Río de Janeiro, el primer destino de esta obra para la que Plensa utilizó como modelo a una niña dominicana emigrada a España y llamada "Awilda".

Esta escultura realista, aunque alargada por el autor para darle "espiritualidad", tiene los ojos cerrados como corresponde al alguien que mira hacia su interior, a sus sueños, como dice el título de la obra

Plensa recordó que cuando "Awilda" estuvo en Río de Janeiro y miraba desde la bahía de Botafogo hacia el Corcovado, le preguntaban cómo podía tener los ojos cerrados ante un paisaje tan maravilloso.

Desde Río, donde estuvo como parte de una exposición temporal, "Awilda" viajó a Chicago para una exposición con motivo de los 10 años de la famosa Crown Fountain, una instalación para la que Plensa grabó en vídeo a un millar de personas también con los ojos cerrados.

Jorge Pérez dijo hoy que también allí vio a "Awilda" y aunque le "encantó", pensó que no estaba en su ambiente, que "estaba fuera de su espacio natural".

El agua es su elemento, dijo el empresario, quien se enorgullece de que amigos suyos que llegan o salen en barco de Miami y ven a "Awilda" en la orilla como un faro de luz blanca le llaman para decirle lo bella que es.

Por la noche, alumbrada, es "espectacular", agregó

Un paseante por el Parque de los Museos se dirigió a Pérez mientras hacia estas declaraciones y le agradeció que haya traído a "Awilda" a Miami. También le pidió que mande cortar los cocoteros que rodean la escultura para que se pueda ver mejor.

A preguntas de Efe, Plensa señaló que "tal vez" el hecho de que defienda la variedad cultural ha hecho que sus obras sean apreciadas en lugares muy diferentes del mundo.

"Existe una memoria común y compartida, más allá de los recuerdos", subrayó Plensa, quien dice que cuanto más viaja, más se da cuenta "de lo parecidos que somos todos" y al mismo tiempo más valora "las cositas distintas" que tiene cada uno.

A su juicio, el mensaje en favor de la armonía en la diversidad no solo es válido para Estados Unidos en estos tiempos sino para todo el mundo.

Quienes defienden su cultura sobre las de los demás "a veces" no actúan así por mala fe, sino por "desconocimiento del otro y por miedo a uno mismo, es falta de seguridad", dijo.

EL PAMM ha recibido en sus cuatro años de funcionamiento a más de un millón de visitantes y se ha convertido en un "centro de la comunidad", especialmente de los latinoamericanos en Miami.