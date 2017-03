Banca de A.Latina considera un "error" ligar a Panamá con paraísos fiscales

La Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) afirmó hoy que es un "error" asociar el sistema financiero de Panamá, uno de los más sólidos de la región, con los paraísos fiscales, pero consideró "imperativo" que ese país adopte normas internacionales que eviten que sea usado para el flujo de capitales ilícitos.

El dominicano José Manuel López Valdés, presidente de Felaban, dijo a Efe en Bogotá, en el marco de una reunión de la federación, que casos como el de papeles de Panamá "han afectado la reputación, pero el sistema mantiene su solidez".

"Este caso ha tenido un gran efecto reputacional, pero un impacto marginal en el sistema, que es muy sólido. Es un mal llamado 'papeles de Panamá', ya que las personas implicadas no violaron la ley de Panamá sino de la de sus propios países, donde debían declarar los impuestos", indicó López.

El sistema legal y financiero panameño recibió duras críticas de algunos países tras la revelación el año pasado de miles de documentos del bufete Mossack Fonseca, caso conocido como papeles de Panamá.

El bufete panameño constituyó a lo largo de cuatro décadas en 21 jurisdicciones del mundo empresas "offshore" o extraterritoriales que involucran a personalidades mundiales y levantaron sospechas de evasión de impuestos y ocultamiento de fortunas.

Un reporte enviado hoy a Efe por Felaban señala que "el caso lo que ha mostrado es el uso de estructuras societarias de diferentes orígenes, en muy baja proporción de Panamá".

"Esas estructuras societarias diseñadas para la evasión tributaria fueron creadas en otras jurisdicciones o los capitales fueron depositados en otras plazas bancarias, no en el sistema panameño", agrega el documento.

De acuerdo con López, "Panamá es una economía con una estructura tributaria que no grava las rentas obtenidas en el extranjero y no es la única jurisdicción en el mundo con ese esquema tributario, lo que no significa que sea un paraíso fiscal".

"Las leyes lo permiten y se opera en el marco jurídico legal. Es un error la etiqueta de paraíso fiscal porque un país es soberano de elegir si cobra impuestos o no", sostuvo.

El presidente de la Asociación Bancaria panameña, Jaime Moreno, manifestó a Efe que, pese a los papeles de Panamá y el caso del conglomerado empresarial Waked, incluido en la Lista Clinton, la economía y el sistema financiero del país, del que forman parte 93 bancos, "siguen creciendo".

"El sistema panameño se ha caracterizado por mantener buenos niveles de solvencia y liquidez", con una adecuación de capital en un promedio de 15 %, aseguró.

Moreno coincidió en que se trata de "un sistema transparente que busca impulsar la inversión extranjera", la cual representa cerca del 10 % del producto interno bruto (PIB).

La federación, que agrupa unos 600 bancos en 19 países de la región, también instó a que el país se adapte a las normas de intercambio de información internacional.

"Para Panamá es imperativo adaptarse a esas normas porque no es una opción viable que su sistema financiero y economía sean utilizadas para el flujo de capitales ilícitos", asevera el organismo en su reporte, en el que resalta que esta "coyuntura ha obligado al país a acelerar el análisis y a adoptar estándares internacionales de transparencia".

El proceso, según el organismo, se inició con la publicación de las sanciones aplicadas a los bancos, lo que "es una señal positiva para la disciplina de mercado".

En febrero pasado, la Unión Europea definió que los criterios para determinar si un país debe ser considerado paraíso fiscal se basan en su nivel de transparencia fiscal, lo justa que sea su política impositiva y si aplica medidas contra la erosión de la base impositiva o la transferencia de beneficios.

La Superintendencia de Bancos de Panamá informó esta semana que el Centro Bancario Internacional del país cerró 2016 con más de 120.000 millones de dólares en activos, 3,3 % más que el año anterior, y logró sortear las consecuencias de los escándalos de corrupción que afectan al país.