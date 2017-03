Carreño: "Me voy con sabor agridulce del partido, pero no del torneo"

El español Pablo Carreño se despidió hoy de Indian Wells tras caer en semifinales con el suizo Stan Wawrinka, y dijo a Efe que se marcha "con sabor agridulce del partido, pero no del torneo".

"No ha sido mi mejor partido, obviamente", afirmó el asturiano tras caer derrotado por 6-3 y 6-2 en 64 minutos.

"Al principio jugué bastante bien, de tú a tú, y los primeros juegos fueron disputados, tanto con su saque como con el mío. Cometí algunos fallos más de la cuenta porque traté de ser muy agresivo, más de lo normal. Es la manera en la que puedo evolucionar mi juego y crecer como jugador", manifestó.

El gijonés lamentó no haber tenido ocasión de disponer al menos de alguna bola de rotura de saque y reconoció que en la recta final completó algunos juegos que "fueron un poco desastre".

"A partir del tercer o cuarto juego en el segundo set bajé de intensidad y perdí el camino que estaba llevando; quizá, hasta dejé de luchar un poco. Eso hizo que los últimos juegos fueran un poco desastre y que me vaya con sabor agridulce del partido, pero no del torneo", declaró.

No obstante, Carreño, que con este resultado entra en el Top 20 del ránking ATP, prefiere quedarse con su buena actuación en los primeros juegos de la primera manga.

"No estaba más nervioso ni más excitado de la normal. He entrado bastante bien y sin complejos, haciendo mi juego. Así ha sido hasta que se ha puesto 5-3. Estoy contento por eso. Es el camino que tengo que seguir para plantar cara a estos grandes jugadores. Hay cosas que mejorar y debo aprender de estas situaciones", comentó.

El español completa así la mejor actuación de su carrera en un Masters 1000 y mantiene la buena línea que lleva durante el año.

"Llevo un buen colchón de puntos para la gira de tierra, que espero que sea muy buena. Aunque ahora toca Miami, donde quiero volver a llegar lo más lejos posible", sostuvo.

Carreño es consciente de que el cansancio, así como las emociones de las últimas semanas, le pueden pasar factura, pero se mantiene optimista con vistas al futuro.

"Llevo cinco semanas de gira desde Buenos Aires y en los últimos torneos que he jugado el peor resultado que he obtenido han sido semifinales. Quiero seguir así. No me voy a conformar con lo que he hecho. Quiero seguir haciendo las cosas bien", finalizó.