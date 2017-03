El polaco Kwiatkowski se hace con su primera victoria en San Remo

El polaco Michal Kwiatkowski (Sky), al batiren el último metro al esprint al eslovaco Peter Sagan(Bora-Hansgrohe), se ha adjudicado con un crono de 7 horas, 08minutos, y 39 segundos, la 108 edición de la Milán-San Remo, primermonumento del año con un recorrido de 291 kilómetros.

Roma, 18 mar (EFE).- El polaco Michal Kwiatkowski (Sky), al batiren el último metro al esprint al eslovaco Peter Sagan(Bora-Hansgrohe), se ha adjudicado con un crono de 7 horas, 08minutos, y 39 segundos, la 108 edición de la Milán-San Remo, primermonumento del año con un recorrido de 291 kilómetros.

La victoria del polaco, de 26 años y que conquista su primeraMilán-San Remo, se decidió en los últimos instantes, tras superar enla misma línea de meta a un Sagan que había provocado el cortedecisivo a falta de dos kilómetros de la cima del Poggio (a 6 km. dela llegada), y al francés Julian Alaphilippe (Etixx-Quick Step), queentró tercero.

Se trata de la segunda ocasión en que Sagan, doble campeónmundial, acaba segundo en la Milán-San Remo, la anterior ocasión fueen 2013, una prueba que nunca ha ganado y que terminó dos veces enla cuarta plaza

Tras hacerse con el Strade Bianche de Siena hace dos semanas,Kwiatkowski salió ganador también en el primer monumento del año enuna carrera en la que el colombiano Fernando Gaviria se clasificóquinto.

La "Classicissima", que salió de la Via de la Chiesa Rossa enMilán y concluyó en la Via Roma de Sanremo, empezó con un grupo dediez ciclistas, entre los cuales también estaba el español JulenAmezqueta (Wilier Triestina), que se escaparon ya en cuartokilómetro.

Los diez se hicieron con un margen de unos cuatro minutos sobreel pelotón y lo defendieron hasta los "capos" Mele, Cervo y Berta,en las cercanías de Imperia, cuando empezaron a perder su ventaja.

Tras superar el Cipressa, todos los grandes favoritos para lavictoria final habían alcanzado a los escapistas, con Gaviria, Sagany Kwiatkowski que se acercaron a la cabeza de la carrera.

El doble campeón mundial Sagan rompió el grupo a falta de doskilómetros para el final, en el Poggio de San Remo, y marcó ladiferencia con el resto de los favoritos en la bajada, en la quedejó sin opciones de ganar a Gaviria.

Kwiatkowski se había quedado ligeramente atrás en el Poggio, perologró alcanzar al grupo en el último kilómetro y batir a Sagan pocoantes de la línea de meta, confirmando su gran estado de forma.

"Ha sido un final increíble. No me esperaba poder ganar el StradeBianche y ahora también la Milán-Sanremo. Tengo que agradecer a miscompañeros por la ayuda. Me dijeron que era el líder y que podíaganar", declaró el polaco al finalizar la carrera en una entrevistacon Rai Sport.

Clasificación:

.1. Michal Kwiatkowski (POL) SKY 7.08.39

.2. Peter Sagan (ESL) Bora m.t

.3. Julian Alaphilippe (FRA) Quick-Stepp m.t

.4. Alexander Kristoff (NOR) Katusha .05

.5. Fernando Gaviria (COL) Quick-Stepp .05

.6. Arnaud Demare (FRA) FDJ .05

.7. John Degenkolb (ALE) TFS .05

.8. Nacer Bouhanni (FRA) Cofidis .05

.9. Elia Viviani (ITA) SKY .05

10. Caleb Ewan (AUS) Orica .05