Giggs: "Alexis y Agüero son únicos jugadores de clase mundial en la Premier"

El exfutbolista galés Ryan Giggs considera que el chileno Alexis Sánchez y el argentino Sergio Agüero son "los únicos futbolistas de clase mundial en la Premier League" y afirma que los clubes ingleses "necesitan más jugadores de ese nivel para ganar la Liga de Campeones".

Giggs, que ganó dos Champions con el Manchester United, ha asegurado, en su columna semanal en el diario The Telegraph, publicada este sábado, que la calidad de los equipos de la liga inglesa ha decaído en los últimos cinco años.

"Es un factor determinante: la calidad ya no está ahí, o al menos no está ahí como cuando lo estaba entre 2005 y 2012, cuando a los clubes ingleses les iba bien en la competición", escribió el antiguo internacional galés.

"Parece que los mejores futbolistas están en otro sitio y que no hay tantos jugadores de alto nivel en los equipos de la Premier League. Aparte de Sergio Agüero y Alexis Sánchez, es difícil pensar en futbolistas de clase mundial en los conjuntos ingleses que compiten en la Liga de Campeones", añadió.

El Leicester City, que se verá las caras en cuartos de final con el Atlético de Madrid, es el único representante inglés con vida en la máxima competición continental, puesto que Manchester City y Arsenal fueron apeados en octavos a manos de Mónaco y Bayern Múnich, respectivamente.

"Si bien el Leicester es el que ha llegado más lejos sin uno (jugador de clase mundial), es sorprendente cuando uno se fija en la cantidad de ellos que hay en Barcelona, Real Madrid y Bayern Múnich", sostuvo.

"Para ganar la Champions League en los últimos años necesitas tres o más futbolistas de esa calidad, y dice mucho fútbol inglés que haya tan pocos. Y no es porque no haya dinero, sino porque los fichajes no han sido siempre los acertados", subrayó Giggs.