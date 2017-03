Teófilo Gutiérez confirmó que dejará Rosario Central en mayo

El colombiano Teófilo Gutiérrez confirmó que dejará el club argentino Rosario Central el próximo mes de mayo por diferencias con el técnico uruguayo Paolo Montero y por no entender las razones de no ser titular en el equipo.

"Si la decisión de sacarme es futbolística, no comparto con el técnico. Si me toca estar en el banco voy a apoyar, pero no me acostumbro. Vengo entregando todo en los entrenamientos y jugando bien. No creo que al club le sirva que yo esté en el banco", sentenció el delantero en una rueda de prensa.

"Cuando trabajo no pido explicaciones, soy un profesional. Tengo que disfrutar este momento porque en mayo me voy", continuó el internacional colombiano de 31 años nacido en Barranquilla.

Sobre la discusión con su compañero Marco Ruben en el último partido ante Godoy Cruz, Teo Gutérrez explicó: "No pasó nada. Como todo goleador quiero meter el gol, pero nunca hubo gestos desubicados. Quería patear el penal porque me sentía con confianza, se lo di al compañero y lo erró. Por eso se armó todo este lío. Pero, así son los goleadores".

El delantero, que llegó a Rosario Central en agosto de 2016, jugó once partidos con la casaca 'canalla' y marcó un solo gol en el empate 1-1 con Boca Juniors en la Bombonera.