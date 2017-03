Simeone: "¿Torres? No tengo absolutamente nada con nadie"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo este sábado, preguntado por el motivo por el que Fernando Torres no jugó el miércoles ante el Bayer Leverkusen, que no tiene "absolutamente nada con nadie" y apuntó que Juanfran Torres también "calentó 45 minutos y no entró".

"No tengo absolutamente nada con nadie, porque sino cada jugador que no pondría evidentemente parecería que tendría un problema. El otro día, Juanfran calentó 45 minutos también y no entró, y nos ha regalado cinco títulos. Y no ha entrado porque creía que no tenía que entrar", valoró en ese sentido el técnico tras el entrenamiento.

"Siempre busco, más allá de que me equivoque o no, lo mejor que le puede hacer al equipo y a los objetivos que tiene el club", añadió el entrenador, que no desveló cuál será su elección para el once titular contra el Sevilla en el ataque, entre Fernando Torres o Kevin Gameiro, para acompañar a Antoine Griezmann en la delantera.

Sí confirmó la titularidad de Gabi Fernández, después de dos partidos de baja entre lesión y sanción. "Está claro que ustedes saben que no es que variemos mucho (las alineaciones). Después de cinco años y medio, me pueden errar (la prensa) por uno o por dos en la formación. Me conocen bastante", declaró Simeone.

"Y, cuando miro en los periódicos, como el otro día, ya tienen la idea bien clarita, clavada. Algunas la fallan. Está claro que Gabi es un jugador muy importante para nosotros, que su regreso al equipo nos da experiencia, nos da mucha fuerza y corazón, el que siempre ha tenido el equipo mientras él ha estado en el medio", abundó.

"Y, sobre todo, cuando está bien. Y en estos momentos está muy bien. Obviamente mañana jugará y esperamos que haga un partido regular como nos acostumbra siempre Gabi", continuó Simeone, que resaltó la trayectoria del Sevilla, su rival este domingo en el estadio Vicente Calderón y situado en la tercera plaza de la tabla.

"Nos enfrentamos a un equipo que está haciendo, sobre todo en la Liga, una temporada muy regular y lo encuentra peleando en los puestos de arriba. En cuanto a nosotros, intentaremos llevar el partido donde nos haga sentir más cómodos. Y, obviamente, a partir del resultado miraremos el partido siguiente, porque nadie te asegura absolutamente nada en lo que queda de Liga", explicó.

"Entonces, creo que sería absolutamente prematuro decir que si se gana estamos cerca, si se empata estamos lejos y si se pierde estamos lejísimos, más allá de que los números te pueden dar un indicativo (sobre la pelea por la tercera o la cuarta posición)", expuso Simeone, que también elogió el trabajo de Jorge Sampaoli.

"Los números hablan por sí solos, sobre todo en la Liga, está haciendo un gran trabajo, es un muy buen entrenador y está llevando sobre todo al Sevilla a luchar por estar metido con el Real Madrid y el Barcelona hasta final de temporada, al menos hasta ahora", dijo.

Simeone también fue preguntado por los cien partidos de Liga en casa que cumplirá este domingo. "Agradecer al club y a los futbolistas, porque está claro de que nosotros los entrenadores tenemos un montón de ideas y muchas veces, sigo pensando igual, no hay muchas diferencias entre un entrenador y otros, hay pocas, matices, manera de expresarlo, de contagiar...", repasó.

"Pero acá lo importante son los futbolistas y, si ellos no llevan al campo lo que uno les puede trasmitir o las ideas que tiene, todo sería mucho más difícil. Está claro que todos estos números que estamos teniendo en el club hay solo unas razón, que son los futbolistas que he tenido siempre", concluyó.