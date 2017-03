“El maquillaje que uso es muy mexicano. Antes de irme de Colombia, nunca me maquillaba las cejas; después de que salí y vi cómo era el tema de la belleza afuera, empecé a maquillarlas y me encantó. Antes de irme me depilaba las cejas porque en Colombia la moda era que las cejas fueran un hilito. Ahora me dejo todos los pelos del mundo y no me los quito; los mismos maquilladores me dicen: ‘Depílate, depílate’, y no me voy a depilar porque me encantan mis cejas pobladas”.