“Hemos pagado al Centro Nacional de Oncología $11.000 millones”: presidente de Cafesalud

En la mañana del viernes 17 de marzo, se conoció que el Centro Nacional de Oncología, que atiende a más de 6.900 pacientes con cáncer en Bogotá y otras regiones como Villavicencio, Tunja y Santander, cerraría por falta de recursos, pues Cafesalud le adeudaría $24.000 millones.

Sobre esto, el presidente de la EPS, Luis Guillermo Vélez, se mostró desconcertado y aseguró que, desde diciembre que asumió la presidencia, acordó con el dueño del Centro Nacional de Oncología, José Luis Mayorga, que las deudas de 2016 se dejarían en el pasivo y se solucionarían con la venta de Cafesalud. Pero acordaron que sí pagarían la operación en adelante.

“Con el dueño de la compañía me comprometí a unos montos que he pagado. Lo cual no quiere decir que estemos pagando la totalidad. (...) Del 18 de diciembre a la fecha le hemos consignado al Centro Nacional de Oncología $11.000 millones”, dijo Vélez.

Y agregó que el dueño del Centro “asumió el reto de que con esos dineros era capaz de funcionar mientras se daba la transición”.

Por ahora, Vélez está pensando en un “plan b” por si esta entidad decide cerrar sus puertas, el próximo 20 de marzo, tal como lo advirtió el Centro Nacional de Oncología en su misiva.