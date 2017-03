Varias ONG acusan a EE.UU. de llevar a la ONU a un grupo que promueve el odio

Varias ONG acusaron hoy a Estados Unidos de incluir en su delegación en la Comisión de la Mujer de la ONU a una organización designada por algunos expertos como un "grupo de odio" por sus posturas contra los derechos de los homosexuales.

El Center for Family and Human Rights (C-FAM), es una de las dos organizaciones no gubernamentales incluidas en la representación estadounidense en esta sesión de la Comisión, la gran cita anual en Naciones Unidas sobre las políticas de género.

El otro es la Heritage Foundation, un conocido centro de estudios conservador cercano a la Administración de Donald Trump.

"El nombramiento de estos dos grupos como parte de la delegación de EE.UU. es un insulto a los cientos de defensores y delegados de todo el mundo, que respetan y buscan ampliar los derechos y las valiosas contribuciones de las mujeres", dijo la presidenta de la International Women's Health Coalition, Françoise Girard.

En un comunicado, Girard se refirió a las dos organizaciones como "discriminatorias" y dijo que su presencia va en contra del mensaje oficial de EE.UU. en favor de la mujer.

Graeme Reid, responsable del programa para LGBT de Human Rights Watch (HRW), aseguró que C-FAM es un grupo que "apoya la criminalización de la homosexualidad".

"C-FAM publica regularmente artículos atacando los derechos humanos fundamentales de las personas LGBT y se opone vehementemente a los derechos de las mujeres, incluidos los derechos reproductivos", señaló Reid en un artículo en la web de HRW.

Reid denunció que "bajo el disfraz de apoyar a las familias, C-FAM promueve una agenda de intolerancia" y criticó que el Gobierno estadounidense le dé voz en Naciones Unidas.

El grupo de derechos civiles Southern Poverty Law Center (SPLC), que cada año elabora una lista de "grupos de odio" en Estados Unidos, considera a C-FAM uno de ellos por sus mensajes contra el colectivo homosexual y transgénero.